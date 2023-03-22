İş Bankası müşterileri dikkat! 48 saat içerisinde işlem yapmanız gerekiyor: Süreyi kaçıran dizlerini dövecek!

Banka, evrensel kredi kampanyası sunarak müşterilerine düşük faiz oranlarından yararlanarak hızlı ve kolay bir şekilde kredi kullanma fırsatı sunmaktadır. 21000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınızı karşılamak için İş Bankası'na başvurarak kredi ödemelerinizi aynı gün gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle firmanın mobil uygulaması üzerinden yapılan talepler gün içerisinde olduğundan daha hızlı bir şekilde yerine getirilmektedir.
Acil kredi başvurusunda bulunan tüm vatandaşlar kampanya hakkında bilgi almak için en yakın İş Bankası şubesinden veya bankanın resmi internet sitesinden kampanya hakkında bilgi alabilirler. Bankanın sunduğu uygun faiz oranları ile kredi ödemeleri yaparak 21.000 TL'ye kadar kredi çekebilirsiniz. İş Bankası, özellikle gün içinde yapılan başvurularda düşük faiz oranlarının kullanılabileceği acil durum kredisi başvurusunda bulunan tüm vatandaşlar için uygulama başlattı. Hesabı olan vatandaşlar mobil uygulama üzerinden iş başvurusunda bulunabiliyor. Acil kredi kampanyasına katılmak için başvurmak isteyen tüm vatandaşlar düşük faizli kredi ödeyerek 21.000 TL'ye kadar kredi alabiliyor. Başvurular onaylandıktan sonra geri ödemeler hesaplarına yatırılacaktır. Ayrıca 21.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar da en yakın banka şubesine giderek işlemlerini yapabilir. Onaylanan kredileri anında görerek, en düşük faiz oranları ve daha yüksek kredi limitlerinden yararlanarak İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Kampanya ile ilgili bilgiyi bankanın resmi internet sitesinden alabilirsiniz. Bankanın kredi koşullarını sağladığınıza inanıyorsanız kredi ödemeleriniz aynı gün içerisinde ödenir.