Finans
08 Mart 2023 - 17:00

İş Bankası müşterilerine duyuruldu! 13 gün içerisinde başvurana parası iade edilecek!

Marketler tarafından müşterilere çeşitli fırsatlar sunulmakta. Vatandaşlar bu noktada hangi bankanın daha fazla avantaj sunduğunu merak ediyor. Hangi banka daha avantajlı? İşte detaylar...

Finans
08 Mart 2023 - 17:00
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İş Bankası müşterilerine duyuruldu! 13 gün içerisinde başvurana parası iade edilecek!
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Artan enflasyon, market raflarına da yansıdı. Vatandaşlar, indirim yapan ve kampanya fırsatı sunan bankalara yönelmekte.

İndirimler, vatandaşlar tarafından dört gözle beklenmekte. Market bünyesinde yapılan banka kampanyaları, yoğun ilgi görmekte. İş Bankası, marketlerde geçerli olan güncel bir kampanya yapacağını duyurdu. Banka, kampanya hakkındaki ayrıntıları resmi internet sitesinde ilan etti. Bu açıklamaya göre ise İş Bankası kartı kullanılarak yapılan alışverişlerde, müşterilere kampanya fırsatı tanınacak.



İş Bankası

Ne kadar puan kazanılacak?

Yapılan açıklama çerçevesinde; Maximum Kart kullanılarak Maximum anlaşması bulunan marketlerden gerçekleştirilecek bir defalık 400 lira ve üstü ve ilk peşin market alışverişinde ve ardından farklı tarihlerde gerçekleştirilecek 400 lira ve üstü tüm peşin alışverişlerde 30 lira kazanmak mümkün. Vatandaşlar, isteğe bağlı olarak MaxiMil şeklinde de kullanılabilecek totalde 150 lira MaxiPuan kazanabilirler. Son gün ise 19 Mart 2023. Vatandaşların kazandığı puanlar, 23 Mart 2023 gününe dek son kullanılan karta aktarılacak. Puanları kullanmak için son gün 30 Nisan 2023. Bu fırsat çerçevesinde, vatandaşların kullandığı son kredi kartı Maximiles nitelikli kredi kartı ise MaxiMil haline gelebilir. Yani MaxiPuanlar, tercihe göre MaxiPuan ya da MaxiMil şeklinde kullanılabilir. Ancak Maximiles’a aktarılan puan, Avans MaxiMil kapatmak amacıyla kullanılamaz. Bu fırsat, kredi kartı kapsamında değil, müşteri kapsamında işleme koyulmaktadır. Her müşteri bu fırsattan bir defa faydalanabilir ve en çok 150 lira MaxiPuan sahibi olabilir.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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