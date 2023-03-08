Artan enflasyon, market raflarına da yansıdı. Vatandaşlar, indirim yapan ve kampanya fırsatı sunan bankalara yönelmekte. İndirimler, vatandaşlar tarafından dört gözle beklenmekte. Market bünyesinde yapılan banka kampanyaları, yoğun ilgi görmekte. İş Bankası, marketlerde geçerli olan güncel bir kampanya yapacağını duyurdu. Banka, kampanya hakkındaki ayrıntıları resmi internet sitesinde ilan etti. Bu açıklamaya göre ise İş Bankası kartı kullanılarak yapılan alışverişlerde, müşterilere kampanya fırsatı tanınacak.
Finans
08 Mart 2023 - 17:00
İş Bankası müşterilerine duyuruldu! 13 gün içerisinde başvurana parası iade edilecek!
Marketler tarafından müşterilere çeşitli fırsatlar sunulmakta. Vatandaşlar bu noktada hangi bankanın daha fazla avantaj sunduğunu merak ediyor. Hangi banka daha avantajlı? İşte detaylar...
Finans
08 Mart 2023 - 17:00