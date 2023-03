İş Bankası müşterilerine kaçırılmaz fırsat! Hesap açtıranlar bunu 1 yıl ücretsiz kullanacak: Hem yeniye hem eskiye!

İş Bankası, müşterilerine sunduğu avantajları genişletmeye devam ediyor. İş Bankası'nın 'Müşteri Olmak İstiyorum' kampanyası kapsamında, bir yıl boyunca ücretsiz hizmet verileceği duyuruldu. Kampanya ile İş Bankası müşterisi olan veya olacak olanlara sunulan ayrıcalıklı hizmetlerin detayları ise şöyle...İş Bankası, on bin lira faizsiz/masrafsız kredi kampanyasının ardından yeni müşterilerine özel bir kampanya sunuyor. İşCep yoluyla "Müşteri Olmak İstiyorum" kampanyasına katılanlara 1 yıl boyunca EFT/HAVALE ücretsiz hizmeti verilecek. Ancak, kampanya kapsamında EFT/FAST işlemleri yer almıyor. Kampanya, İş Bankası'na İşCep yoluyla katılanlar için geçerli olacak ve tek seferde en fazla 50.000 TL işlem yapılacak. İş Bankası ayrıca, İşCep yoluyla üye olan vatandaşlara on bin lira faizsiz kredi imkanı sunuyor ve bu nakit avans 6 ay vade yapıyor. İş Bankası, İşCep kullanıcılarına özel olarak sunulan kampanyada, tek seferde en fazla elli bin lira işlem yapılmasına izin veriyor. Mesai saatleri içerisinde FAST işlemleri de dahil edilen kampanyada, EFT/HAVALE işlemleri ücretsiz olacak ancak kampanya dahilindeki hizmetler arasında EFT/FAST bulunmuyor. Kampanya, İşCep yoluyla katılanlar için geçerli olup, tanımlamaları yedi iş günü içinde yapılıyor. İş Bankası, ayrıca İşCep yoluyla müşteri olanlara on bin lira faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu nakit avans, altı ay vadeli olarak kullanılabiliyor.