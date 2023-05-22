



İŞ BANKASINDAN ÖNEMLİ DUYURU GELDİ! 1 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ HİZMET

İş Bankası müşterilerine müjde! Telefonunuzdan hemen başvurun: 12 ay ücret alınmayacak. Banka tarafından duyurulan yeni kampanya, mobil başvuruda bulunanlara 1 yıl boyunca ücretsiz hizmet sunacak. Bu kampanya hakkında daha fazla detay verilmemiştir. İşte detaylar...İş Bankası, önemli bir duyuru yaparak kampanya kapsamında katılanlara 1 yıl boyunca ücretsiz hizmet sunacağını duyurdu. Banka, İşCep mobil uygulamasındaki "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan bireysel ve esnaf/gerçek kişi tacir müşterilerin ücretsiz EFT/Havale gibi birçok ayrıcalıktan yararlanabileceğini belirtti. Kampanya, İşCep'ten İş Bankası müşterisi olanlara 1 yıl boyunca geçerli olacak ve tek seferde en fazla 50.000TL işlemleri kapsayacak. Mesai dışı FAST işlemleri ise istisna kapsamında yer almayacaktır. İşte diğer ayrıntılar...İş Bankası'nın kampanyasıyla ilgili ayrıntılar şöyle aktarıldı: Tatil günlerinde yapılan EFT/FAST işlemleri kampanyaya dahil değil. Mesai dışı ve geç saatlerde gerçekleştirilen EFT/FAST, EFT saatleri dışında yapılan EFT, cebe havale, çoklu ve talimatlı para transferi ile K.K.T.C Şubelerinin dahil olduğu para transferi işlemleri kampanyaya dahil değil. İstisna tanımlamaları, "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İşCep'ten İş Bankası müşterisi olduktan sonra 7 iş günü içinde yapılacak. İşCep ve İnternet Şubesi üzerinden gerçekleştirilen işlemler kampanyaya dahildir. İş Bankası, kampanya şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.