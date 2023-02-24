İş Bankası müşterisiyseniz bunu hemen yapın! Paraya ihtiyacı olanlara: 10.000 TL anında verilecek!

Vatandaşın nakit ihtiyacının artması üzerine bankalar vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde çözmek için kampanyalar düzenlemeye başladı. Bu amaçla İş Bankası, vatandaşların acil ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir kampanya geliştirmiştir. Bu bildirimler ile halkın ihtiyaçlarını karşılamak için verilen bu meblağların harcanmasını kolaylaştırmak için bir ödeme planı hazırlanıyor.
Bankaların kampanyalarına bir yeni paket daha eklendi. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, İş Bankası müşterilerine 10 bin lira nakit avans verileceği açıklandı. Yoğun ilgi gören bu kampanyanın detaylarını nakit avans ihtiyacı olanlar incelemeye başladı. İşte detaylar…
10 BİN TL PARA VERİLİYOR!
Konuyla ilgili merak edilen detaylar artarken, faizli ve faizsiz nakit avansın iki türü olduğu bildirildi. Açıklamada, 5 bin TL'ye kadar olan kredilerde faiz uygulanmaması durumunda 10 bin TL'ye kadar olan kredilerde öngörülen faiz oranının uygulanacağı belirtildi. İş Bankası detayları açıkladı.
DETAYLAR AÇIKLANDI!
Kampanya ile ilgili detaylar şu şekilde; Faizsiz taksit Nakit avans 5 ay ile sınırlıdır. Kampanyadan yararlanmak için kullanılacak grup nakit avans tutarı 300-10.000 TL'dir. Taksitli olarak çekilebilecek nakit avans tutarı, kartın kullanılabilir nakit avans limiti ile sınırlıdır. Kampanya kapsamında belirlenen faizsiz kısmın nakit avansı, belirlenen tutarın toplamını ve en fazla 2 katını aşamaz. Kredi kartı başvurusu onaylanan müşteriler, yüzde 50'yi geçmemek kaydıyla kredi
kartının fiziki teslimini beklemeden 5.000 TL (5.000 TL dahil) taksitli olarak İşCep veya Maximum Mobil faizsiz nakit avans kullanabilirler. 5 ay dışındaki vadeler ve 10.000 Türk Lirası ve üzeri tutarlar için cari faiz oranları uygulanır.
HANGİ KARTLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK!
İş Bankası'nın açıklamalarına göre kampanyaya katılan kartlar İş Bankası bireysel kredi kartları ve İş Bankası ticari kredi kartlarıydı. Aidatsız Kredi Kartı, İş Bankası Vergi Kart, İş Bankası Bayi Kart, KGF kartları olarak açıklandı.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İş Bankası kredisi kullanmak isteyenler kampanyaya başvurmak istiyor. İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İşCep'in "Müşterisi Olmak İstiyorum" fonksiyonu üzerinden İş Bankası müşterisi olan ve kredi kartı başvurusu onaylanan müşterilerin 28/02/2023 tarihine kadar kampanyadan yararlanacağı açıklandı.