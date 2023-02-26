İş Bankası'nda hesabı olan bunu yapsın: Tüm müşterilere 300 TL para iadesi yapılacak!







Kampanya Detayları

Kampanyadan yararlanabilmek için müşterilerin marketlerden tek seferde 400 TL ve üzeri ilk peşin market alışverişini yapmaları gerekiyor. Sonrasında farklı günlerde yapılan her 400 TL ve üzeri peşin alışveriş için müşteriler 30 TL toplamda 300 TL MaxiPuan kazanacak.





Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar

İş Bankası, müşterileri için heyecan verici bir fırsat duyurdu. Banka, kampanyaya katılan müşterilerine 300 TL'lik bir hediye sundu. Duyuru İş Bankası'nın resmi internet sitesinden yapıldı. Açıklamaya göre kampanya ay sonuna kadar sürecek.Maximum Mobil barem üzerinde verilen kampanya detayları sadece bilgilendirme amaçlı olup iade ve iptal işlemlerini kapsamıyor.İş Bankası MaxiPuan yüklemesi yaparken banka kayıtlarını esas alınacak. Kampanya kapsamında ek kartlar ile yapılan harcamalardan da puan kazanılabilecek. Kampanya kapsamında sadece aynı gün içerisinde yapılan ilk alışveriş değerlendirmeye alınacak. Kampanya katılımının asıl kart hamili tarafından yapılması gerektiği ve puanların asıl karta yükleneceği unutulmamalı. Bu kampanya, İş Bankası müşterilerinin market alışverişlerinde ödül kazanmaları için bir fırsat.