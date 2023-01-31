İş Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Paranızı almak için süre uzatıldı: Hemen başvurulması gerekiyor!

İş Bankası'nda banka hesabı olan vatandaşların 4 gün içinde işlem yapması gerekiyor. İş bankası yemi bir kredi kampanyası düzenledi ve bu kampanya için geri sayım başladı bile. Detaylar haberimizde…
İŞ BANKASI BANKA HESABI OLAN VATANDAŞLAR DİKKAT! 4 GÜN SÜRE VERİLDİ
İş Bankası, ocak ayında yeni bir kampanyayla başlattığı kredi kampanyasında düşük faizle kredi veriyor. Ocak ayı sonunda vatandaşlara bu kredilerden yararlanmaları için dört gün daha süre verildiği açıklandı. İş Bankası hesabınız varsa, yaptığınız işlemler karşılığında nakit almak için kampanyalara katılarak her zaman ödeme alabilirsiniz. İş Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyasından başvuru yaparak nakit para almak isteyen vatandaşlar 5 dakika içerisinde kredi işlemi alacak ve onaylanan bu krediler bankaları tarafından hesaplarına yüklenecek ve ibraz edilecektir. İş Bankası'ndan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, bankanın kredi koşullarına uymaları halinde onay alabilirler. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak için ihtiyaç kredisi kampanyasına kredi notu 1350 ve üzeri olan tüm vatandaşlar katılabilir. Ayrıca bir İş Bankası şubesine giderek İş Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya bankanın mobil uygulaması olan İscep uygulamasını kullanarak da kredi alabilirsiniz. 4 gün içerisinde sizlere verilecek olan bu kredi kampanyası ile nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirecek İş Bankası şubeleri üzerinden yapacağınız bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte kredi başvurusu sonucu Banka şube yetkisinde onaylanarak sizin kendi hesabınıza yatacaktır. Banka şubesine gitmeye vakti olmayan vatandaşlar, İş Bankası'nın resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak bankaların verdiği kredi kampanyalarına katılabiliyor. İş Bankası'nda hesabı olan ve bir internet bankacılığı uygulaması olan İşCep uygulamasını kullanan vatandaşlar, ilk taksitte 3 ay gecikmeli ve diğer kredi kampanyalarına göre daha düşük faiz oranıyla bedava kredi kullanabiliyor. İş Bankası'nın güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, lütfen bankanın resmi internet sitesindeki kampanyayı araştırın, buradan kredi başvurunuzu yapın ve aylık taksitlerinizi İş Bankası'nın internet sitesinden hesaplayın.