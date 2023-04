İş Bankası'nda hesabı olanlara müjde! Banka duyurdu! Tam 1 yıl boyunca ücretsiz!

KAMPANYA DETAYLARI







İş Bankası, İşCep uygulaması üzerinden sunulan "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliği ile bireysel ve esnaf/gerçek kişi tacir müşterilerine ücretsiz EFT/havale ayrıcalığı sunuyor. Bu fırsat, İşCep'ten İş Bankası müşterisi olanlar için 1 yıl boyunca geçerli olacak.İş Bankası, müşterilerine dijital bankacılık alanında en iyi hizmeti sunmak için ücretsiz EFT/havale ayrıcalığı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, müşteriler tek seferde en fazla 50.000 TL işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecekler. Ancak, mesai dışı FAST işlemleri ve tatil günlerinde yapılan EFT/FAST işlemleri kampanya kapsamında değildir. Ayrıca, mesai dışı ve geç saatlerde yapılan EFT/FAST, EFT saatleri dışında yapılan EFT, cebe havale, çoklu ve talimatlı para transferi ile K.K.T.C Şubelerinin dahil olduğu para transferi işlemleri de kampanya kapsamında yer almamaktadır.Kampanyadan yararlanmak için, müşterilerin "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olmaları ve istisna tanımlamalarının yapılması gerekmektedir. Kampanya sadece İşCep ve İnternet Şubesi üzerinden gerçekleştirilecek işlemler için geçerlidir. İş Bankası, müşterilerine daha rahat ve hızlı para transferi yapma imkanı sağlayarak, dijital bankacılık alanındaki güçlü konumunu pekiştirmektedir. Müşteriler, İşCep uygulamasını kullanarak işlemlerini kolayca gerçekleştirebilir ve 1 yıl boyunca ücretsiz EFT/havale ayrıcalığından yararlanabilirler. Bu ayrıcalıklı hizmet sayesinde, müşteriler finansal işlemlerini daha rahat ve hızlı bir şekilde yönetebilirler. İş Bankası, kampanya şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. İş Bankası'nın dijital bankacılık alanındaki güçlü konumu, müşterilerin finansal işlemlerini daha rahat ve hızlı bir şekilde yönetebilmelerini sağlıyor. İşCep uygulaması sayesinde müşteriler, her an her yerde hesaplarını yönetebilir, para transferleri yapabilir ve fatura ödemelerini kolayca gerçekleştirebilirler. Bunun yanı sıra, İş Bankası'nın sunduğu mobil ödeme hizmeti ile de alışverişlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirler. İş Bankası, müşterilerine dijital bankacılık alanında sağladığı avantajlarla birlikte, her geçen gün yeni teknolojik çözümler sunarak müşteri memnuniyetini arttırmaya devam ediyor. Örneğin, son dönemde hayata geçirdiği yüz tanıma teknolojisi ile müşterilerinin bankacılık işlemlerini daha güvenli hale getiriyor. Ayrıca, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği dijital ürün ve hizmetleriyle, İş Bankası dijital bankacılık alanında önemli bir yer edinmeyi başarıyor.