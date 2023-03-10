İş Bankası'nda hesabı olanlara müjde! O işlem 1 yıl ücretsiz olacak: Hakkınız var mı öğrenin

Bankalar arasında sık sık kampanya yapanlardan biri olarak bilinen İş Bankası tarafından yeni bir kampanya duyurusu daha yapıldı. O işlemler ücretsiz olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İŞ BANKASI ÜCRETSİZ YAPILACAK İŞLEMLERİş Bankası tarafından yapılan duyuruya göre yeni müşteri olan müşterilere 10 bin TL faizsiz kredi kampanyası düzenlendi. Kampanyadan faydalanan müşteriler bir sene boyunca EFT ve havale işlemlerini ücretsiz olarak yapacak. Kampanya detayları şu şekilde; Kampanyadan yalnızca İşCep mobil uygulama ile müşteri olan vatandaşlar faydalanacak.
Kişi en fazla tek seferde 50 bin TL işlem yapacak. Ücretsiz işlemlere mesai saati içinde yapılan FAST işlemleri dahil edilecek ancak mesai saatleri dışında yapılan işlemler geçerli olmayacak. Kampanya 7 gün içinde müşteri hesabına tanımlanacak. İş Bankası mobil uygulama üzerinden müşteri olan vatandaşlar 10 bin TL faizsiz kredi kampanyasına başvuru yapabilecek ve faizsiz olarak sunulan nakit avans ödemeleri 6 ay taksitle sunulacak.