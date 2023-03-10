Finans
10 Mart 2023 - 23:45

İş Bankası'nda hesabı olanlara müjde! O işlem 1 yıl ücretsiz olacak: Hakkınız var mı öğrenin

Bankaların müşterileri için düzenlediği kampanyalar devam ediyor. Peki İş Bankası hangi hizmetleri müşterilere ücretsiz sunacak? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
10 Mart 2023 - 23:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İş Bankası'nda hesabı olanlara müjde! O işlem 1 yıl ücretsiz olacak: Hakkınız var mı öğrenin


Bankalar arasında sık sık kampanya yapanlardan biri olarak bilinen İş Bankası tarafından yeni bir kampanya duyurusu daha yapıldı. O işlemler ücretsiz olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI ÜCRETSİZ YAPILACAK İŞLEMLER

İş Bankası tarafından yapılan duyuruya göre yeni müşteri olan müşterilere 10 bin TL faizsiz kredi kampanyası düzenlendi. Kampanyadan faydalanan müşteriler bir sene boyunca EFT ve havale işlemlerini ücretsiz olarak yapacak. Kampanya detayları şu şekilde; Kampanyadan yalnızca İşCep mobil uygulama ile müşteri olan vatandaşlar faydalanacak. 



İş Bankası ücretsiz İşlem Kampanyası

Kişi en fazla tek seferde 50 bin TL işlem yapacak. Ücretsiz işlemlere mesai saati içinde yapılan FAST işlemleri dahil edilecek ancak mesai saatleri dışında yapılan işlemler geçerli olmayacak. Kampanya 7 gün içinde müşteri hesabına tanımlanacak. İş Bankası mobil uygulama üzerinden müşteri olan vatandaşlar 10 bin TL faizsiz kredi kampanyasına başvuru yapabilecek ve faizsiz olarak sunulan nakit avans ödemeleri 6 ay taksitle sunulacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ