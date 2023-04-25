Aktüel
25 Nisan 2023 - 22:30

İş Bankası'nda maaş hesabı olanlara müjde! 6 gün içinde başvurana 600 TL geri ödeme yapılacak

İş Bankası, maaşını kendisinden alanlara 600 TL MaxiPuan hediye edeceği yeni kampanyasını internet sitesinden duyurdu. Açıklamaya göre, 20 Mart - 30 Nisan tarihlerinde kampanyaya katılarak, İş Bankası Maximum, Maximiles, Privia markalı bireysel kredi kartları, İş Bankası Kartları ve Maxipara Kart ile Maximum anlaşmalı marketlerden 400 TL ve üzeri peşin alışveriş yapan müşteriler ödüle hak kazanacak.

Aktüel
25 Nisan 2023 - 22:30
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İş Bankası'nda maaş hesabı olanlara müjde! 6 gün içinde başvurana 600 TL geri ödeme yapılacak

İş Bankası'ndan 30 Nisan'a Kadar Maaş Alanlara 600 TL MaxiPuan Ödülü!



İş Bankası, maaşını kendisinden alanlara 600 TL MaxiPuan hediye ettiği yeni kampanyasını internet sitesinden duyurdu. Açıklamaya göre, 20 Mart - 30 Nisan tarihlerinde kampanyaya katılarak, İş Bankası Maximum, Maximiles, Privia markalı bireysel kredi kartları, İş Bankası Banka Kartları ve Maxipara Kart ile Maximum anlaşmalı marketlerden 400 TL ve üzeri peşin alışveriş yapanlar ödüle hak kazanacak. Ödül, 400 TL ve üzeri ilk peşin market alışverişinden sonra farklı günlerde yapılan her 400 TL ve üzeri peşin alışveriş için 40 TL'den oluşuyor. Ayrıca müşterilere dilerlerse MaxiMil olarak kullanabilecekleri toplam 600 TL MaxiPuan hediye edilecek.

İş Bankası'ndan 30 Nisan'a Kadar Maaş Alanlara 600 TL MaxiPuan Ödülü!

MaxiPuan Kampanyasına Nasıl Katılınır ve Ödül Kazanılır?



Kampanya için Maximum Mobil veya İşCep'te "Kampanyalar" bölümünde yer alan "KATIL" butonuna tıklamak yeterli. Kampanyadan bir kez faydalanabilir. En fazla 600 TL MaxiPuan kazanabilir. Kazanılan MaxiPuan'lar 4 Mayıs tarihinde, son kullanılan karta yüklenir. MaxiPuan'ların son kullanma tarihi 30 Haziran. Kampanyada kullanılan son kredi kartı, Maximiles kredi kartı ise MaxiMiles'a çevrilebilir. MaxiPuan yüklenir ve tercihe bağlı olarak MaxiPuan veya MaxiMiles olarak kullanılabilir.

İş Bankası'ndan 30 Nisan'a Kadar Maaş Alanlara 600 TL MaxiPuan Ödülü!

MaxiPuan Kampanyası Sivil Toplum Kuruluşlarına Destek Sunuyor

Müşteriler, MaxiPuanlarını kullanarak 31 Mayıs'a kadar Maximum Mobil Pazarama üzerinden diledikleri sivil toplum kuruluşunun destek kartını satın alabilir. Alınan destek kartı tutarı kadar Pazarama MaxiPuan, takip eden haftanın 2. iş günü yüklenir ve 31 Temmuz tarihinde sona erer. Ticari Kartlar, Aidatsız Kartlar, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler, ürün iptal ve iade işlemleri, Maximum özellikli POS cihazından yapılmayan işlemler ve farklı ürün kategorilerinde satış yapan e-ticaret firmalarından yapılan alışverişler kampanyaya dahil olmayan kart ve işlemlerdir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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