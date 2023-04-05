Finans
05 Nisan 2023 - 12:30

İş Bankası'nda vadeli, vadesiz hesabı olanlar dikkat! 4 gün içerisinde yapılması şart: Geri verilecek

İhtiyaç kredisi kampanyaları bankalar arasında sıkça karşımıza çıkıyor. İş Bankası da müşterilerine yönelik yeni bir kampanya duyurdu. Hızlı bir şekilde nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için özel olarak hazırlanan bu kampanya kapsamında, İş Bankası müşterileri 5 gün içerisinde başvuru yaparak düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanından yararlanabilecekler. Kaçırmayın! Ayrıntılar haberimizde...

Finans
05 Nisan 2023 - 12:30
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İş Bankası'nda vadeli, vadesiz hesabı olanlar dikkat! 4 gün içerisinde yapılması şart: Geri verilecek


İhtiyaç kredisi kampanyaları bankalar arasında sıkça karşımıza çıkıyor. İş Bankası da müşterilerine yönelik yeni bir kampanya duyurdu. Hızlı bir şekilde nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için özel olarak hazırlanan bu kampanya kapsamında, İş Bankası müşterileri 5 gün içerisinde başvuru yaparak düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanından yararlanabilecekler.

BAŞVURU SÜRESİ 5 GÜN İÇERİSİNDE SONA ERECEK!

işcep

Kampanya kapsamında müşterilerin banka hesabı bulunması gerekiyor. Başvuru yapacak olanların da banka müşterisi olmaları gerekiyor. İhtiyaç kredisi başvurusu için 5 gün içerisinde İş Bankası'nın İşCep uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınızı yaparken 50 bin TL'ye kadar kredi kullanma imkanı sunulmaktadır.

KREDİ İŞLEMLERİ HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANACAK!

İŞBANK



Başvurularınızı yaptıktan sonra kredi işlemleri hızlı bir şekilde tamamlanacak ve sonuçlarınız 5 dakika içerisinde size bildirilecektir. Başvurusu onaylanan müşterilerin hesaplarına ödemeleri yapılacaktır. Emekli müşteriler de maaşlarını İş Bankası üzerinden aldıktan sonra hızlı bir şekilde bireysel ihtiyaç kredisinden yararlanabilecekler.

KREDİ ÖDEME KOŞULLARI!

İŞBANK

Kredi ödeme koşulları da oldukça uygun. Hesaba yatırılan ihtiyaç kredileri 36 ay vadeli, ilk taksit ödemesi de 3 ay ertelemeli olarak gerçekleştirilebiliyor. Kredi başvurunuz onaylandığında İşCep uygulaması üzerinden kolayca ödeme planınızı oluşturabilirsiniz.

İş Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyası fırsatlarını kaçırmamak için 5 gün içerisinde başvurunuzu yaparak düşük faizli ihtiyaç kredisinden yararlanabilirsiniz.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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