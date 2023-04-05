İş Bankası'nda vadeli, vadesiz hesabı olanlar dikkat! 4 gün içerisinde yapılması şart: Geri verilecek

İhtiyaç kredisi kampanyaları bankalar arasında sıkça karşımıza çıkıyor. İş Bankası da müşterilerine yönelik yeni bir kampanya duyurdu. Hızlı bir şekilde nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için özel olarak hazırlanan bu kampanya kapsamında, İş Bankası müşterileri 5 gün içerisinde başvuru yaparak düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanından yararlanabilecekler.
BAŞVURU SÜRESİ 5 GÜN İÇERİSİNDE SONA ERECEK!
KREDİ İŞLEMLERİ HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANACAK!
Başvurularınızı yaptıktan sonra kredi işlemleri hızlı bir şekilde tamamlanacak ve sonuçlarınız 5 dakika içerisinde size bildirilecektir. Başvurusu onaylanan müşterilerin hesaplarına ödemeleri yapılacaktır. Emekli müşteriler de maaşlarını İş Bankası üzerinden aldıktan sonra hızlı bir şekilde bireysel ihtiyaç kredisinden yararlanabilecekler.