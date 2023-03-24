İş Bankası'ndan bedava Ramazan alışverişi! Telefonundan bunu yapanlar 600 TL para alacak: Son tarih o gün!







İŞ BANKASI 600 TL MARKET ALIŞVERİŞİ KAMPANYASI







Bankalar kampanya konusunda birbirleriyle yarışmaya devam ederken büyük bir kampanya haberi de İş Bankası'ndan geldi. Peki İş Bankası harcama kampanyası nedir? 600 TL almak için şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İş Bankası tarafından müşterilerine duyurulan kampanya kapsamında market alışverişi yapan müşteriler 600 TL iade kazanma şansı yakalayacak. 600 TL kazanmak için 20 Mart ve 30 Nisan tarihleri arasında anlaşmalı marketlerden tek seferde 400 TL ve üstü alışveriş yapan müşteriler 40 TL, toplamda 600 TL puan kazanabiliyor.Katılım için mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabiliyor. Kampanyadan kazanılan puanlar 31 Mayıs tarihine kadar kullanılabilecek. Bağış yapan müşterilerin puanları ertesi gün kartlarına yüklenecek ve kazanılan puanlar 31 Temmuz tarihine kadar kullanılacak. Bağış yapmak için üst limit 1000 TL olarak belirlendi. Ek kartla yapılan alışverişlerden kazanılan puanlar asıl kartlara yüklenecek. Aynı gün içinde yapılan 400 TL ve üstü alışverişlerden yalnızca bir tanesi kampanyaya dahil olacak. Kampanya başka bir kampanyayla birleştirilemeyecek. Kampanya süresince değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkı saklı kalacak. Kazanılan puanlar bağış yapmak için kullanılabilecek. Kampanya kapsamında bağış yapma oranı artırılarak müşterilerin puan kazanması hedefleniyor.