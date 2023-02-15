İş Bankası'ndan deprem bölgesine afet paketi: Borçlar silindi, 10 Milyar TL kaynak aktarıldı!

İş Bankası Grubu, deprem bölgeleri için AFAD'a 1 milyar TL bağışta bulunurken, deprem konutlarının yapımına da 1.075 milyar TL destek sağlayamaya karar verdiklerini duyurdu. Ayrıca Banka sağladığı tüm kaynakları Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş başta olmak üzere, Malatya ve Osmaniye illerine ayrıca tüm ilçelerde yaşayan gerçek kişi ve KOBİ'lere aktaracak. Kaynak aynı zamanda küçük ticaret şirketlerine (çiftçiler ve esnaflar dahil) kullandırılacak. Bankadan yapılan açıklamada bu kaynaklar çerçevesinde bireysel kredi
ve ticari kredi ödemeleri (ek hesap, kredi kartı borcu ve nakitsiz kredi ücretleri dahil) 6 ay süreli 31 Ağustos 2023 tarihine kadar faizsiz olarak erteleneceği belirtildi.
Açıklamaya göre, afet bölgesinde bulunan 5 ilde bu model kapsamında şahıs, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile ticari işletmelere verilecek ek bireysel ve ticari krediler, hesap ve kredi kartına ait borçlar ve gayrinakdi kredilerin ücretleri herhangi bir talep olmadan bir ay boyunca ertelendi. Söz konusu şubelere verilen genel bankacılık hizmetleri için 1 ay süreyle herhangi bir ücret ve harç talep edilmeyeceği, en uygun çözümün ise söz konusu şubelere verileceği belirtildi.
BORÇLAR SİLİNİYOR
İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, depremde hayatlarını kaybetmiş olan müşterilerin anapara dahil tüm bireysel kredileri, ek hesapları ve kredi kartı borçlarının silineceği duyuruldu. Bölgedeki depremden ciddi şekilde etkilenen gerçek kişiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve bu büyüklükteki ticari işletmelere hazırlanan 10 milyar TL tutarındaki kredi destek programları kapsamında kredilerin 6 ay ödemesiz ve 100 milyona kadar vadesi bulunuyor. Depremin yıkım yarattığı illerde 36 aya kadar vade imkanı sunulacak. Öte yandan banka, depremden etkilenen çocukların eğitimine yapılacak katkı çerçevesinde depremde annesini ve/veya babasını kaybeden çocuklara, Darüşşafaka'da öğrenim görmeye hak kazananlar, okullarında öğrenimleri sırasında oluşan öğrenim masraflarını karşılanacaktır.
BAĞIŞLAR İÇİN TAKSİTLENDİRME YAPILACAK
Tüm İş Bankası kredi kartları ile AFAD, Türk Kızılayı ile birlikte AKUT ve Ahbap Derneği'ne yapılacak bağışlar da 6 ay vade farksız taksitle ödenecek. Kredi kartı sahipleri taksit ödemelerini İşCep, Maximum Mobil, Maximum Benim İşletmem ve İnternet Şube'den yapabilecekler. Deprem bölgesine gönderilen yardımlarla ilgili olarak verilen bilgilerde ise bugüne kadar yüzlerce barınma ve ısınmanın yanı sıra gıda, enerji ve daha birçok imkan sağlandığı belirtildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada depremden hemen sonra bölgeye önce gerekli malzemeleri gönderip 300 adet hazır konteyneri deprem bölgesindeki çalışanlara ve sevdiklerine ulaştırdığını söyledi. Bankanın iştiraki olan Şişecam'ın da depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için konteyner yaşam alanı oluşturduğu bildirildi. İş Bankası'nın genel müdürü Hakan Aran, dayanışma, birlik ve toplumsal işbirliğinin önemine vurgu yaparak, “Maalesef bölgedeki yaranın iyileşmesi uzun zaman alacak gibi görünüyor. Bunların üstesinden birlikte geleceğiz. Geçmiş zamanda olduğu gibi bugün de gövdelerimizi kayaların altına koyarak ülkemiz için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Umarım karanlık günler en kıza zamada geride kalır" dedi.