İş Bankası'ndan emeklilere 500 TL ekstra kazanç!

İş Bankası emekli maaş promosyon detayları

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrası, bankalar promosyon ödeme yarışına girdiler. Bu bankalardan bir tanesi de İş Bankası olurken banka, promosyon ödemesi dışında maaş müşterilerine ekstra bir kazanç sağlayacakları kampanya da başlattığını duyurdu. İş Bankası'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda, kampanyanın şartlarına ve detaylarına yer verilirken emekli promosyon ödemelerinin dışında bir kampanya daha olduğu aktarıldı. Bu kapsamda emekli maaşını İş Bankası’ndan alan ve aynı zamanda emekli yakınını bankaya getirerek ona referans olan tüm müşterilerin hesaplarına 500 TL hediye edileceği belirtildi. Kampanyanın bitiş tarihinin 30 Eylül 2022 olduğunun aktarıldığı açıklamada , belirlenen tarihe kadar Maximum Mobil üzerinden kampanyaya katılarak Referans Kodunun sistemden kolaylıkla alınabileceği belirtildi.Kampanya kodunu alan müşterilerin SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaşı alan emekli yakınları ile paylaşması gerektiği ifade edilen açıklamada bankaya referansla gelen emekli müşteriler maaşlarını 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan alabilmek için verdikleri taahhüt ardından cep telefonlarının mesaj bölümüne REFERANS yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra Referans Kodunu ekleyerek 4402’ye SMS atmaları gerektiği ifade edildi.İş Bankası'nın emekliler için başlattığı promosyon kampanyası ile ilgili detaylara yer verdiği açıklamasında her müşteriye tek Referans Kodu'nun verildiği ve referans kodlarının da kişiye özel olduğu vurgulandı. Bir müşterinin en fazla 2 kişiye referans olabileceğinin aktarıldığı açıklamada İş Bankası müşterilerinin referans oldukları her bir kişiden 250 TL, toplamda ise 500 TL Pazarlama MaxiPuan ödülünü kazanabileceği kaydedildi. Referans olunacak olan emekli yakınını ise maaşını 10 Haziran 2022 tarihi öncesinde İş Bankası’ndan almamış olması gerekiyor.