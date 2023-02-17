İş Bankası'ndan eşi benzeri görülmemiş destek! O kişilerin borçları tamamen siliniyor!

İş Bankası, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve bölgeye kalıcı yardım sağlamak amacıyla "Birlikteyiz, Yalnız Değilsiniz" başlıklı kapsamlı bir afet yardım paketini hayata geçirdi. Türkiye İş Bankası (ISCTR) deprem bölgelerine ilişkin kararını yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada AFAD'a 1 milyar TL bağış yapılacağı, 1.75 milyar TL'nin ise deprem sığınakları için sağlanacağı belirtildi.
KREDİLER FAİZSİZ OLARAK ERTELENECEKİş Bankası, mevcut kredilere ilişkin kararını açıklarken, deprem bölgesi içinde olan 10 il ve tüm ilçelerinde gerçek kişilere, küçük işletmelere, çiftçilere, esnaflara vb. yardımlarda bulunmuştur. Küçük ticaret şirketlerine sağlanan tüm fonları kullanan banka, kişisel ve ticari kredilerin geri ödenmesiyle bağlantılı olarak ağır yaralanma (ek hesap, kredi kartı borcu ve gayri nakdi kredi ücretleri dahil) 31 Ağustos 2023 tarihinde 6 ay faizsiz olarak erteledi.
Afet bölgesinde bulunan şahıs, küçük işletme ve küçük ticari işletme kararları ile bireysel ve ticari krediler, ek hesap ve kredi kartı borcu ile emlak kredisi ücretlerinin talebe tabi olacağı belirtilirken talep olması halinde faizsiz bir şekilde 1 ay öteleneceği aktarıldı. Ayrıca, deprem bölgesindeki şubelerden 1 ay süreli yapılacak banka hizmetlerinden erhangi harç ve ücret alınmayacağı da açıklamanın içeriğinde ifade edildi.