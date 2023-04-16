İş Bankası'ndan faizsiz kredi müjdesi! Başvuran 20 bin TL'yi cebine koyacak... Bayrama özel kredi başvuruları başladı

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bankalar düşük tutarlara yönelik kampanyalar düzenlemeye başladı. İş Bankası da bu kampanyalardan birini duyurdu ve 20.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans vermeyi planlıyor. Nakit avans için kolay vade seçenekleri ve farklı avantajlar sunulacak. Nakit avans ödemesinden yararlanmak isteyen kişilerin başvuruları, Halkbank tarafından değerlendirilecek ve uygun görülmesi halinde kredi kullanımına onay verilecek. Bu sayede, nakit ihtiyacınızı faizsiz bir şekilde karşılayabileceksiniz.
KAMPANYA KOŞULLARI
İş Bankası, yeni müşteriler için özel bir kampanya düzenliyor. Kampanya 15 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak ve başvurular İş Cep uygulaması üzerinden yapılacak. Başvuru için, "Müşteri Olmak İstiyorum" butonuna tıklamanız gerekiyor. Ödeme tutarı 3.000-20.000 TL arasında değişebilir ve en fazla kartın nakit avans miktarı kadar ödeme yapılabilir. Faizsiz nakit avans almak için İş Bankası kredi kartı başvurusu yapmanız ve başvurunun onaylanması gerekiyor. Kampanya kapsamında, taksitli nakit avans kullanmak isteyen müşterilere 5 ay vade imkânı sunuluyor. Ancak, 20.000 TL ve üzeri tutarlar için faiz uygulanacaktır. Taksitli nakit avans kullanmak için kart teslimatını beklemenize gerek yoktur. Kredi kartı başvurunuz onaylandıktan sonra, İş Cep uygulaması üzerinden taksitli nakit avans başvurusu yapabilirsiniz. Bu sayede, 20.000 TL hemen hesabınıza geçebilir. Nakit avans tutarını ikiye bölerek de çekebilirsiniz. Örneğin, önce 10.000 TL çekebilir ve ardından bir yıl içinde tekrar 10.000 TL için nakit avans başvurusu yapabilirsiniz. Ancak, kampanyadan yalnızca yeni müşteriler yararlanabilir.