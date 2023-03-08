Türkiye İş Bankası tarafından yayınlanan ‘’Kadının Güçlenmesi Bildirgesi’’ ile kadın girişimcilere özel programlar, krediler ve şirketlerin finansmanı yoluyla işletmecilere özel 5 yol içerisinde 100 milyar TL finansman desteği sağlanacak. 2020 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin imzalanması ve 2023 Bloomberhg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alan alanlardaki performansları İş Bankası pekiştiriyor. Yayınlamış olan bildirge ile finansman desteği taahhütünde bulunmasının yanında, deprem bölgesini yeniden inşa etme mücadelesi veren kadınlara da katkıda bulunacak.
Finans
08 Mart 2023 - 16:40
İş Bankası'ndan görülmemiş destek! Adı soyadı yazan herkese 100 milyar TL dağıtacak! İşte detaylar
Türkiye İş Bankasından toplum eşitsizliğini ortadan kaldıracak ve deprem bölgesindeki kadınların da yaralarını saracak olan bildirge yayınlandı.
Finans
08 Mart 2023 - 16:40