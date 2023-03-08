İş Bankası'ndan görülmemiş destek! Adı soyadı yazan herkese 100 milyar TL dağıtacak! İşte detaylar













‘’Topyekun Gelişmeyi Ancak Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Giderek Yapabiliriz!’’

100 Milyar Lira Destek

Türkiye İş Bankası tarafından yayınlanan ‘’Kadının Güçlenmesi Bildirgesi’’ ile kadın girişimcilere özel programlar, krediler ve şirketlerin finansmanı yoluyla işletmecilere özel 5 yol içerisinde 100 milyar TL finansman desteği sağlanacak. 2020 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin imzalanması ve 2023 Bloomberhg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alan alanlardaki performansları İş Bankası pekiştiriyor. Yayınlamış olan bildirge ile finansman desteği taahhütünde bulunmasının yanında, deprem bölgesini yeniden inşa etme mücadelesi veren kadınlara da katkıda bulunacak.Toplum içerisinde var olan cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı bir dünya inşa etmek için sosyal ve ekonomik gelişmeden, sürdürülebilir kalkınmalara başvurulması gerektiğinin altını çizen Aran, ‘’Kadının toplum içerisindeki yerinin güçlenmesinin ve iş hayatına katılımını sürdürebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bankamızda kadın – erkek eşitliği konuşundaki anlayışımızı ortaya koyarak Kadının Güçlenmesi Bildirgesini yayınladık. Finansal katkının ötesinde pozitif sosyal etki yaratmayı amaçlıyoruz.’’ Cümlelerini kurdu.İş Bankası Genel Müdürünün yapmış olduğu konuşmanın devamında, ‘’Depremin ardından acıları hep beraber el ele vererek, dayanışma sayesinde saracağız. Ülkemizin genelindeki kadınlara özel 5 yılsa sağlamayı taahhüt ettiğimiz 100 milyar TL desteğimizin, deprem bölgesindeki kadınlara da katkı sağlayacağı ölçüde olacak. Bu sayede felaketten etkilenen kadınların hayatlarına da dokunacağız.’’ Diye cümlesini bitirdi.