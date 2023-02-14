İş Bankası'ndan kaçırılmayacak dev kampanya! Emekliler için son başvuru günü 31 Mart! Ödemeler yapılmaya başladı... Acele edin paranızı alın







BU FIRSATI KAÇMAZ! SSK EMEKLİ SANDIĞI VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ OLANLAR, KAMPANYA 31 MART’A KADAR DEVAM EDİYOR…







SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR emeklileri için çok özel bir fırsat sunuluyor. 31 Mart’a kadar geçerli olan bu kampanyadan yararlanmak isteyen her emekli, bu imkândan faydalanabilir. 31 Mart tarihine kadar süren bu kaçırılmayacak fırsattan hemen yararlanmak için başvurulmalıdır.İşbank, Kasım 2022 tarihinden itibaren 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olacak emekli promosyonu kampanyası başlatmıştır. Promosyon ödemesi, emekli maaşlarına göre 7 500 TL tutarında olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumlarından emekli olanlar bu promosyondan faydalanabilecektir. Promosyondan yararlanmak için tek şart, 3 yıl boyunca emekli maaşını İşbank üzerinden almak olacaktır.İşbank, 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdünde bulunan kişilere promosyon ödemesi yapmak için detaylı bir bilgilendirme yaptı. İnternet şubesi veya mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilir veya telefon vasıtasıyla maaş taşıma işlemleri gerçekleştirilebilir. PTT üzerinden alınan emekli maaşlarının banka üzerine taşınması ardından başvuru işlemi yapılabilir ve anında promosyon ödemesi için başvuruda bulunabilinir.