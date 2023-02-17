Finans
17 Şubat 2023 - 13:30

İş Bankası'ndan kredi çekenler dikkat! Az önce açıklandı: Kredi borçları için flaş karar çıktı!

İş Bankası tarafından depremlerde hayatını kaybeden müşterilerin tüm bireysel kredi borçlarını sileceğini açıkladı. Bölgede üretim ve istihdam seferberliği başlarken 10 milyar TL kaynak ayırdığını açıklarken devamında ise birçok vatandaşa çeşitli imkanlar sunuldu.

Finans
17 Şubat 2023 - 13:30
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İş Bankası'ndan kredi çekenler dikkat! Az önce açıklandı: Kredi borçları için flaş karar çıktı!
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İş Bankası grubu deprem bölgesi için AFAD'a 1 milyar TL bağış yaparken inşa edilecek deprem konutları için ise 1 milyar 750 milyon TL tutarında destek sağladığını açıkladı. Deprem bölgeleri olan ve büyük hasarlara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, gerçek kişiler ile KOBİ’lere ölçekten küçük olan ticari işletmelere verilen kredilerin ödemelerinde faizsiz olarak ertelendiği müjdesi verildi.

DEPREMZEDELERE KONTEYNER YAŞAM ALANI

İş bankasının iştiraki Şişecam tarafından, depremzedelerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri barınma ihtiyacının giderilmesi, hayatlarını idame ettirebilmelerine katkı sağlayarak geniş kapasiteli olarak konteyner yaşan alanı kuruldu.

ZOR GÜNLERE DESTEK İÇİN HEP BERABER



Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yaptığı açıklamalarda deprem felaketinden dolayı zor zamanlar geçiren vatandaşların derdine derman olacak paylaşımlarda bulundu. Bölgedeki yaraların sarılmasının uzun zaman alacağını belirten Aran, ilk günden bu zamana kadar milletçe ortaya koyulan dayanışma ayakta kalma mücadelesiyle emini bu zor günlerin hep birlikte atlatılacağını belirtti. Yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dilerken karanlık günlerin en kısa sürede geçmesi için güzel dileklerde bulundu.

İş bankası deprem yardımı

KREDİ BORÇLARINA DESTEK VERİLDİ 

Depremden dolayı olumsuz etkilenmiş gerçek kişiler ve KOBİ'ler büyük ölçeklerde küçük olan ticari işletmeler için hazırlanan 10 milyar TL büyüklüğünde ki kredi destek paketleriyle beraber depremin etkilendiği illerde 6 ay ödemesiz 3 aya kadar vadeli bölgeye özel olarak avantajlı faiz oranlarıyla kredi kullanımı yapılır.

BAĞIŞLAR 6 AY FAİZSİZ TAKSİTLENDİRİLİYOR

İş Bankası, AFAD, Türk Kızılay, AKUT ve AHBAP üzerinden kredi kartlarıyla yapılan bağışlar için faizsiz olarak 6 ay taksitlendirme imkanı sunuldu. Kredi kartı sahipleri, taksitlendirmeyi İşCep, Maximum Mobil, Maximum İşyerim ve internet Şube üzerinden işlemler yapılır.

BORÇLARA SON VERİLDİ

İş Bankası, ülkemizin bu zamana kadar ki en büyük deprem felaketlerinde olduğu bu doğal afet üzerinde hayatını kaybeden vatandaşların kredi kartı, kredi ya da bankaya olan herhangi bir borçların silindiğini açıkladı.

İŞ BANKASI'NDAN 1 MİLYAR TL YARDIM

İş Bankası Grubu, afetzedelere verilecek desteğe katkı vererek bölgedeki yardımları organize eden AFAD tarafından toplamda 1 milyar TL bağışta bulunulduğu açıklandı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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