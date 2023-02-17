İş Bankası'ndan kredi çekenler dikkat! Az önce açıklandı: Kredi borçları için flaş karar çıktı!

İş Bankası grubu deprem bölgesi için AFAD'a 1 milyar TL bağış yaparken inşa edilecek deprem konutları için ise 1 milyar 750 milyon TL tutarında destek sağladığını açıkladı. Deprem bölgeleri olan ve büyük hasarlara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, gerçek kişiler ile KOBİ’lere ölçekten küçük olan ticari işletmelere verilen kredilerin ödemelerinde faizsiz olarak ertelendiği müjdesi verildi.
DEPREMZEDELERE KONTEYNER YAŞAM ALANIİş bankasının iştiraki Şişecam tarafından, depremzedelerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri barınma ihtiyacının giderilmesi, hayatlarını idame ettirebilmelerine katkı sağlayarak geniş kapasiteli olarak konteyner yaşan alanı kuruldu.
ZOR GÜNLERE DESTEK İÇİN HEP BERABER
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yaptığı açıklamalarda deprem felaketinden dolayı zor zamanlar geçiren vatandaşların derdine derman olacak paylaşımlarda bulundu. Bölgedeki yaraların sarılmasının uzun zaman alacağını belirten Aran, ilk günden bu zamana kadar milletçe ortaya koyulan dayanışma ayakta kalma mücadelesiyle emini bu zor günlerin hep birlikte atlatılacağını belirtti. Yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dilerken karanlık günlerin en kısa sürede geçmesi için güzel dileklerde bulundu.