İş Bankası'ndan Mart ayına özel emekli promosyon kampanyası! Bu rakamı sadece başvuranlar görebilecek







İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ







Geçtiğimiz sene promosyon rakamları yakından takip edilirken yeni yılla beraber maaşlara zam yapılırken promosyon ödemelerinde de güncellemeler yaşandı. Gelecek yıl nasıl olacağı merak konusu olurken İş Bankası mart ayı emekli promosyon ödeneklerini güncellediğini açıkladı. İş Bankası güncel rakamları...3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 4.500 TL, 3.500 - 7.499 TL aralığındaki maaşlara 5.250 TL, 7.500 - 9.999 TL arasındaki emekli maaşlarına 6.750 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ödenecek promosyon tutarı ise 7.500 TL olarak belirlendi.