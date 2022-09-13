İş Bankası'ndan milyon dolarlık anlaşma! Uzun vadeli olan anlaşmanın birçok olumlu sonucu var! Ekonomik kalkınma için bir adım atıldı







KOBİ'lerin kullanımı için önemli bir kaynak







Yeni istihdam kaynaklarının oluşmasında etkili olacak

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan da açıklama geldi

Ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunması amaçlanan bu kaynak ile bankanın geçmiş ayda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu’ndan (IFC) sağlamış olduğu toplamda 227 milyon ABD Doları mevcuttu. Buna ek olarak bu yeni anlaşma ile beraber AIIB'den yeni bir kaynak sağlamış oldu. Bu kaynak ile KOBİ'lerin finansman ihtiyacının karşılanması planlanmakta.İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, enerji fiyatlarında yaşanan yükselmeler ve aynı zamanda tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğinin bunun sebebinin ise yaşanan pandemi döneminin olduğuna vurgu yaparak bu durumun devam etmekte olduğunu belirtti. Bu bağlamda ise AIIB'den alınacak olan uzun vadeli kaynağın KOBİ'ler için önemli bir finansman kaynağı olacağını da belirtti.Bu kaynak hem işletmelerin finansal dayanaklılık oranını artıracağını hem de aynı zamanda yeni istihdamlar sağlatyacağını ifade ederek sözlerine devam eden Yalçın, “Uluslararası piyasalarda İş Bankası’na duyulan güvenin bir göstergesi olan bu kredi, Türkiye İş Bankası’nın AIIB ile gerçekleştirdiği ilk işlem. Bankamızın işbirliği içerisinde olduğu uluslararası finansal kuruluşlar arasına AIIB gibi saygın bir kurumun da katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Gelecek dönemlerde de AIIB ile olan ilişkinin güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz” diyerek hem banka açısından hem de ekonomik açıdan anlaşmanın önemine bir kez daha vurgu yaptı.Asya Altyapı Yatırım Bankası Genel Direktörü Najeeb Haider'de anlaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esas amacın pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin azaltılması olduğunu belirten genel direktör üye ülkelerin desteklenmesi açısından ve aynbı zamanda partner kuruluşlar içinde geçerli olan bu durumun bir örneğinin gösterilmiş olması açısından değerlendirdi. Anlaşmayı İş Bankası ile ilişkilerin sadece bir başlangıcı olarak görmekte olduklarını ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti, “Dünya ekonomisinin içerisinde bulunduğu zorlu koşullar altında Türk ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ’lere destek vermekten ve Türkiye’nin en büyük özel bankası olan İş Bankası ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."