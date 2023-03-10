İş bankası'ndan müşterilerine özel kampanya! İş Bankası kartı olan 150 TL'yi anında alacak... Maxipuan Kampanyası İle kazançlı alışveriş yap

O banka kredi kartına sahip olmanız durumunda her yapılan işlemde puan kazanacaksınız. 150 TL'ye varan puanlar sizin olacak. Bu puanlar ile ürün ve hizmetlerden yararlanacaksınız. Belirli bir tarihe kadar geçerlidir. Bu kampanyanın son tarihi nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.
İŞ BANKASI MÜŞTERİLERİ DİKKATİNE!Maxipuan kampanyası, İş Bankası'nın kredi kartı olan müşterilerine puan kazanmasını sağlayacaktır. Puanlarını biriktirdikten sonra bir sonraki alışveriş itibari ile kullanıma sunulacaktır. 100 TL işlem yapmanız halinde 1 Maxipuan alabileceksiniz. Limit 150 Maxipuan'dır. Kazandığınız Maxipuanlar, İş Bankası tarafından sunulan ürünlerden, hizmetlerden yararlanmanızı sağlayacaktır. Kampanyanın son tarihi 19 Mart 2023 olarak belirlenmiştir. Eğer kampanyadann faydalanmak istiyorsanız kampanyaya katılmanız şarttır. Kampanyaya katılmak ise ücretsiz olduğu gibi basittir.
Kampanyadan yararlanmak isteyenler İş Bankası internet şubelerinden veyahut mobil uygulama üzerinden girişini tamamlayarak kampanya bölümü seçeneğine tıklayarak kayıt oluşturabileceklerdir. Maxipuanlar şu şekilde kullanılabilecektir: Uçak biletlerinde, tatil paket, giyim sektörü gibi bir çok kategori içerisinde yer almaktadır. Rahatlıkla kullanılabilmektedir. Maxipuan kazanan müşteriler puanlarını bir sonraki alışverişlerde değerlendirebilecekler. Maxipuan gibi İş Bankası'nda bir çok fırsatlar bulunmaktadır. Müşterilerine bir çok maxipuan kazandırmayı amaçlıyor ve müşteri sadakatini arttırma, yeni müşteriler elde etme yönünde çalışmalar sağlıyordur. Maxipuanlar market alışverişleri yanında bir çok kategoride de imkan sağlamaktadır. İndirimlerden faydalanmanızı sağlar. Aynı zamanda Maxipuanları İş Bankası iş ortakları ve satış noktalarında da kullanabilme hakkına sahipsiniz. Maxipuan'a katılmak için başvuru değil katılım sağlamanız yeterli olacaktır. Kredi kartına sahip olmanız yeterlidir. Kazançlı ve indirimli teklifler müşterilerin oldukça yararına olacaktır. Detaylı bilgi almak isteyenler İş Bankası internet sitesi veyahut mobil uygulaması üzerinden kampanyalara göz atabilirler.