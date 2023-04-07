Kredi
07 Nisan 2023 - 21:45

İş Bankası'ndan son dakika duyurusu! Kimlik kartıyla başvuru şart: Bu kişilere 70.000 TL ödeme yapılacak!

Ramazan Bayramı'na özel bankalardan yeni kampanyalar gelmeye devam ederken 2023 için beklenen haber geldi. İş bankası müşterilerine bayram kredisi müjdesini verdi. İş Bankası müşterilerine özel 70 bin TL nakit destek.

Kredi
07 Nisan 2023 - 21:45
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İş Bankası'ndan son dakika duyurusu! Kimlik kartıyla başvuru şart: Bu kişilere 70.000 TL ödeme yapılacak!


Her sene uygulanan ve hata geleneksel hale gelen İş Bankası bayram kredi kampanyasını duyururken başvuru şartları açıklandı. 7/25 açık olan İş Cep üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirken para ihtiyacı olanlara dair kampanya yoğun ilgi gördü.

2023 İŞ BANKASI RAMAZAN BAYRAM KREDİSİ

Banka üzerinden çekilecek olan kredi tutarı 100.000 TL üzerinde olması durumunda vade 12 ay olurken, 50.000 TL – 100.000 TL’ye kadar olan tutarlar için vade 24 ay ile sınırlı olup 50.000 TL ve altındaki kredilerde azami 36 ay vade imkanı sunuldu.



İş Bankası 70 bin TL kredi

İş Bankası tarafından verilen bayram kredisi faiz oranı yüzde 1,95 olurken 36 ay vadeyle beraber 3 bin TL kredi aylık taksit tutarı 126,13 TL olarak belirlendi. 70 bin TL'ye kadar kredi limiti tanımlanırken ise 36 ay vade üzerinde taksit tutarı 2.942 TL olarak belirlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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