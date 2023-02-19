İş Bankası'ndan sonra o banka da borçları siliyor! Kredi, kredi kartı borcu olanlar dikkat!

Garanti BBVA bir son dakika
açıklamasında bulundu. Garanti BBVA bankasının yaptığı son dakika açıklamasına göre, deprem bölgesinde yaşamını yitiren bireysel müşterilerin ve gerçek ticari işletmelerin kredi
ve kredi kartı borçları anapara da dahil olacak şekilde sıfırlandı. Bankanın yapmış olduğu duyuruda, deprem felaketinin acısını ve zorluklarını atlatabilmek adına ilk andan itibaren bir dayanışma ile bütün kaynakların seferber edildiği belirtilerek, "Önümüzde uzun bir yol var. Bölgeye yapılacak finansman desteğinin sürdürülebilir olması gerektiğini biliyor ve biz de bu bilinçle planlarımızı hazırlıyor, bütün gücümüzle durmadan çalışıyoruz. Bu zor zamanda bölgenin acılarını bir nebze de olsa hafifletebilmek adına Garanti BBVA ailesi olarak bölgeye olan desteğimiz hakkında detayları kamuoyuna duyuruyoruz. Dedi.
Açıklamada aşağıda bulunan ifadelere yer verilmiştir:
GARANTİ BBVA AÇIKLAMASI
"Kredi ve kredi kartı borçlarını başvuru yapılmasına gerek kalmadan, faizsiz bir şekilde erteliyoruz. Deprem sonucu ağır hasar alan il ve ilçelerimizdeki bireysel kullanıcılarımızın ve gerçek ticari işletmelerimizin borçlarını 6 ay, deprem bölgesinde yer alan farklı şehirlerde ise 1 ay faizsiz bir şekilde erteliyoruz. Kahramanmaraş merkezli acı depremin yaşandığı bölgede yaşamını yitiren bireysel kullanıcılarımızla gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olacak şekilde sıfırlıyoruz. Meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüzel kullanıcılarımıza, firma özelinde; dönemli, uzun vadeli, çok geniş kapsamlı destek paketlerimizle birlikte finansal kaynak sağlayacağız. Depremin ardından en ağır hasar alan il ve ilçelerimizdeki bireysel kullanıcılarımız ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin yıl sonuna kadar kredi kartı ve üye iş yeri POS ücretini talep etmeyeceğiz. Deprem sonucu ağır hasar alan il ve ilçelerimizdeki bireysel kullanıcılarımız ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin genel bankacılık hizmetlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bankacılık işlemlerine erişim sağlanması adına depremden etkilenen bütün şehirlerin merkezinde şubelerimiz ve mobil araç şubelerimizle hizmet vermekteyiz. Müşterilerimizin banka kartına kolayca erişebilmesi ve anında kullanım sağlanması için mobil araç şubelerimiz de dahil olmak üzere bütün şubelerden anında banka kartı ve kredi kartı teslimatı yapmaktayız."