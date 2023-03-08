İş Bankası'ndan yüz güldüren kampanya! Market alışverişlerinin 150 TL'si geri verilecek!

Kampanyalar, bankalar arasında bir rekabet ortamı yaratmakta. İş Bankası da müşterilerine yeni bir kampanya fırsatı sunacağını açıkladı.
Market alışverişi ile 150 lira kazanmak mümkünBankalar çeşitli kampanyaları ile gündeme gelirken İş Bankası da mart ayı için yeni fırsatlar sunuyor. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Maximum Kart ile yapılan market alışverişlerinde 150 lira MaxiPuan kazanmak mümkün. Son gün ise 19 Mart 2023.
1-19 Mart 2023 günleri arasında geçerli olacak fırsat için vatandaşların, Maximum Mobil ya da İşCep ile Market Kampanyası'na katılmaları, belirtilen günler aralığında Maximum Kart kullanarak anlaşmalı marketlerden bir seferde 400 lira ve üstü peşin market alışverişi yapmaları gerekmektedir. Bunun ardından farklı tarihlerde yapılacak 400 lira ve üstü her peşin alışverişte 30 lira, isteğe bağlı olarak MaxiMil olarak kullanılması mümkün 150 lira MaxiPuan kazanmak mümkün. Kampanyaya katılmak için; yapılan açıklamaya göre, 'Maximum Mobil’de veya İşCep'te “Kampanyalar” bölümünden alakalı kampanyada bulunan "KATIL" seçeneğini seçmek gerekiyor. Katılmak isteyen vatandaşlar işlemlerini kampanya sürecinde diledikleri vakitte alışverişlerinden önce ya da alışverişlerinin ardından gerçekleştirebilirler. Yapılan açıklamaya göre, İş Bankası Maximum, Maximiles, Privia markalı bütün kişisel kredi kartları, İş Bankası Bankamatik Kartları ve Maxipara Kart kullanımı ile gerçekleştirilen alışverişler, market sektöründe bulunan mağazaların sanal mağaza ile/ya da mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen market alışverişleri kampanya içindedir. Bununla birlikte; kazanılmış MaxiPuan'lar, 23 Mart 2023 gününde son kullanılan karta aktarılacak. Puanların son kullanma tarihi ise 30 Nisan 2023 günü. Müşteriler, bu fırsattan bir defa faydalanabilecek ve en çok 150 lira MaxiPuan sahibi olabilecek.