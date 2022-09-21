İş Bankası Pazarama ile e-ticaretteki iddiasını büyütüyor













İlk olarak Maximum Mobil uygulaması içerisinde yolculuğuna başlayan Pazarama, hem Maximum Mobil bununla birlikte pazarama.com web sitesinde faaliyetine devam etmekte. Yapılan açıklamaya göre online alışveriş platformu, milyonlarca ürüne kolayca ulaşılabilen online alışveriş özelliğinin yanı sıra, kullanıcılarına araçtan inmeden akaryakıt ödemesine, online market siparişinden sinema bileti alımına ve ulaşım kartlarına para yüklenmesine kadar günlük hayatı kolaylaştıran çok fazla hizmet sunuyor. Online alışveriş platformu ekosisteminde ayrıca Pazarama Tatil markası üzerinden uçak bileti alımı ve otel rezervasyonu da yapılabiliyor. Online alışveriş platformunda giyimden kırtasiyeye, elektronikten evcil hayvan ürünlerine ve oyunlara kadar çok geniş bir yelpazede farklı ürünleri bulmak mümkün.Günümüzde büyük bir hızla yaygınlaşan e-ticaret sektöründe sadece ürün satışına değil bununla birlikte hizmete ve marka işbirliklerine de odaklanan online alışveriş platformunun, değer ve dayanışma odaklı, yerel üreticilere güç veren bir bakış yönüyle e-ticarete 360 derece bakan bir platform olduğu belirtildi.