İş Bankası promosyon yarışında zirveye oynadı! Başvurusu onaylanan herkes 17.500 TL alacak: Şubeye giden emekliler tomarla para alıp çıkıyor!

EYT yasasının yürürlüğe girmesi ve en düşük emekli maaşına zam yapılmasının ardından bankaların promosyon yarışları da hız kazandı ve rakamlar güncellendi. Peki İş Bankası promosyon tutarları ne kadar oldu? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İŞ BANKASI GÜNCEL PROMOSYONLARMart ayında yürürlüğe giren EYT yasasıyla milyonlarca vatandaş emeklilik başvurularını tamamladı ve Nisan ayı itibariyle ödemelerini almaya başladı. Aynı zamanda emekli vatandaşlar Nisan ayında bayram ikramiyelerini de zamlı haliyle 2 bin TL olarak alacaklar. Bunun yanında en düşük emekli maaşına 2 bin TL zam yapıldı ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu. Yeni emekli maaşları ve EYT sonrasında bankaların promosyon tutarları da değişti.
İş Bankası tarafından yapılan duyuruya göre emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşteriler promosyon ödemesinden faydalanacak. Promosyon tutarları emeklilerin maaş baremlerine göre hesaplanacak ve üç senelik peşin olarak ödenecek. Emekli maaşlarına göre; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlar 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlar 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlar 7 bin 500 TL promosyon ödemesi alacak. 10 bin TL emekli maaşı olan bir vatandaş Nisan ayında yeni zamlarla birlikte 17 bin 500 TL ödeme almış olacak. Emekli vatandaşlar banka şubelerine giderek maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilecek.