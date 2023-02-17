Finans
17 Şubat 2023 - 10:15

İş bankası promosyonda bayrağı taşıyor! Emekliye yeni ödenecek promosyonu açıkladı! 7.500 TL ödeme yapacak... 3 yıl söz veren parasını cebine koyacak

Geçtiğimiz sene emeklilerin yüzünü güldüren promosyonlar bu sene de devam ediyor. Emeklilere biraz olsun destek olan, katkı sağlayan promosyonlar bütün bankalar tarafından yapılıyor. İş Bankası da güncel promosyon ödemelerini açıkladı. Bankanın promosyon ödemesi ne kadar olacak? Detaylar haberimizde.

Finans
17 Şubat 2023 - 10:15
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İş bankası promosyonda bayrağı taşıyor! Emekliye yeni ödenecek promosyonu açıkladı! 7.500 TL ödeme yapacak... 3 yıl söz veren parasını cebine koyacak
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Bankalar daha fazla emekli müşteriyi kendi bünyelerine çekmek için bi yarış haline girmiştir. Güncellenen fiyatlar yapılan maaş zamlarıyla artmıştır. Yetkililer rekor derece emekli promosyon ödmelerinin ödeneceğini açıkladı. Yapılan sözleşme ile başka şart olmaksızın kolayca promosyon ödemesinden yararlanacak. İş Bankası promosyon ödemesinin ayrıntıları yazımızın devamında.

İş bankası promosyon



Milyonlarca emekliye müjdeli haber İş Bankası yetkilileri tarafından açıklandı. İş Bankasını, tercih eden müşterilerine 3 senelik sözleşme ile promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Güncel emekli promosyon ödemesini en az 4.500 TL en fazla 7.500 TL olacak şekilde yapılacağını açıkladı.

Banka yetkilileri, detaylı bilgilerin İş Bankası internet sitesi üzerinden ulaşılabildiğini de açıklamalarında belirtti. Başvurular, bankanın resmi sayfaları üzerinden gerçekleştirilebildiğini de duyurdu.

İş bankası promosyon

Emekli Maaşlarının Detaylı Promosyon Ödemeleri

3.500 TL altı maaş alan emeklilere - 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alan emeklilere - 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alan emeklilere - 6.750 TL

10.000 TL üzeri maaş alan emeklilere - 7.500 TL

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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