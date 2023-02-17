İş bankası promosyonda bayrağı taşıyor! Emekliye yeni ödenecek promosyonu açıkladı! 7.500 TL ödeme yapacak... 3 yıl söz veren parasını cebine koyacak

Bankalar daha fazla emekli müşteriyi kendi bünyelerine çekmek için bi yarış haline girmiştir. Güncellenen fiyatlar yapılan maaş zamlarıyla artmıştır. Yetkililer rekor derece emekli promosyon ödmelerinin ödeneceğini açıkladı. Yapılan sözleşme ile başka şart olmaksızın kolayca promosyon ödemesinden yararlanacak. İş Bankası promosyon ödemesinin ayrıntıları yazımızın devamında.
Milyonlarca emekliye müjdeli haber İş Bankası yetkilileri tarafından açıklandı. İş Bankasını, tercih eden müşterilerine 3 senelik sözleşme ile promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Güncel emekli promosyon ödemesini en az 4.500 TL en fazla 7.500 TL olacak şekilde yapılacağını açıkladı.
Banka yetkilileri, detaylı bilgilerin İş Bankası internet sitesi üzerinden ulaşılabildiğini de açıklamalarında belirtti. Başvurular, bankanın resmi sayfaları üzerinden gerçekleştirilebildiğini de duyurdu.