İş Bankası promosyonda şahlandı! 7500-8000 TL emekli maaşı alanlar dikkat: 13 gün içinde...







İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI







Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar banka seçimlerinde en yüksek ödemeyi yapan bankayı tercih ediyor. Peki İş Bankası promosyon tutarları ne kadar? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle ve en düşük emekli maaşına yapılan 2 bin TL zam sonrasında bankaların güncel promosyon tutarları da güncellendi. İş Bankası güncel olarak 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alanlara 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak.İş Bankası promosyon ödemesinden faydalanmak için emekli maaşının bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Banka şartları taşıyan emekli müşterilere ilk tam maaşlarını aldıktan sonraki üç gün içinde ödeme yapıyor. Taahhüt süresi devam ederken müşteri başka bankaya geçmek isterse ödenen promosyon tutarının iade edilmesi gerekmektedir. İş Bankası emekli promosyon konusuyla ilgili diğer tüm detay ve şartlar resmi internet sitesi üzerinde müşterilerle paylaşılıyor.