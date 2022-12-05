EKONOMİ
05 Aralık 2022 - 17:44

İş Bankası promosyonda vites artırdı! 15.000 TL'ye yükseldi

İş Bankası emekli promosyon ödemeleri devam ederken yeni ayrıntılar paylaşıldı. İş Bankası emeklilere 15.000 TL ödeme yapıyor.

EKONOMİ
05 Aralık 2022 - 17:44
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İş Bankası promosyonda vites artırdı! 15.000 TL'ye yükseldi


Yeni yıl öncesinde bankaların emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Henüz promosyon ödemesi almamış olanlar kampanyalar ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bankalar promosyon tutarlarını güncelleyerek rekabeti kızıştırsa da son aylarda SGK tarafında imzalanan anlaşma sonrasında rekabetin hızı azaldı. Bu kapsamda emekliler için promosyon paketi açıklandı.

İş Bankası promosyon hızını artırdı

İş Bankası tarafından açıklanan emekli promosyon ödemeleri ile binlerce emekli ödemelerini almaya başladı. Kampanya kapsamında ödeme alabilmek için 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alınacağına dair taahhütname imzalanması gerekiyor. böylelikle yüksek tutarlarda promosyon ödemesi almak mümkün oluyor.



İş Bankası’nın güncel emekli promosyon kampanyası ile 7 bin 500 liraya kadar ödeme yapılmaktadır. Promosyon tutarları maaşlara göre belirlendiği için 7500 TL verilebilecek en yüksek tutar oluyor. Bu kapsamda İş Bankası emekli maaşı 3 bin 500 TL’ye kadar olan emeklilere 4 bin 500 TL, 3 bin 500 ila 7 bin TL arasında olanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında olanlara 6 bin 750 TL ve 10 bin TL’nin üzerinde maaş alanlar için ise 7 bin 500 TL promosyon ödemesi vermektedir.

emekli

Emeklilere ihtiyaç kredisi müjdesi verildi

Maaşını İş Bankası’ndan alma sözü verenler, bankanın kredi kampanyalarından da yararlanabiliyor. Sadece müşterilere özel faiz oranı ve miktarlarda verilen krediye yoğun ilgi gösteriliyor. Nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar İş Bankası üzerinden istedikleri tutarda kredi kullanabiliyor. 36 ay vadeye kadar verilen kredilerde aylık yüzde 2,05 oranında kredi faizi uygulanmaktadır. Ancak emekli müşterilere özel daha avantajlı faiz oranı da sunuluyor.

Emekli maaşını İş Bankası’ndan alan emekliler 7 bin 500 TL promosyon ödemesine en 7 bin 500 TL de ihtiyaç kredisi kullandıklarında alacakları tutar 15 bin TL’ye yükselmiş olacak

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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