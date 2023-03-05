İş Bankası yeni personellerini arıyor! KPSS şartı yok: En az lise diploması olanlar başvurabilir







İŞ BANKASI PERSONEL ALIMI







İş Bankası tarafından yapılan duyuruya göre birçok alanda personel alımı yapılacak. Peki başvuru şartları nedir? Başvurular hangi tarihlerde olacak? İş Bankası personel alımı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İş Bankası tarafından yapılan duyuruya göre müfettiş yardımcısı, sistem uzmanı, uzman yardımcısı, memur, avukat, sistem destek uzmanı, takip memuru, özel güvenlik görevlisi ve şoför alanlarında personel alımı yapılacak.İş Bankası personel alımı başvurusu yapmak için belirlenen şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum edilmemek, başvuru yapılacak kadro ile ilgili bölümden mezun olmak ve en az 2 sene deneyimli adaylar başvuru yapabilecek. İş Bankası personel alımlarına başvurular resmi internet sitesi portal üzerinden yapılabilecek.