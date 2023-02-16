İş Bankasından alkışlanacak hareket! O borçları tek kalemde sildi... Borçlar ötelendi







İŞ BANKASI DEPREM SONRASI KARARLAR







6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili derinden etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında günler geçtikçe kurum ve kuruluşlar kararlarını depremzede vatandaşlara bildiriyor. Peki İş Bankası hangi kararları aldı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi ve Kahramanmaraş Elbistan ilçesi olarak yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrasında Gaziantep, Kilis, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Adana ve Osmaniye büyük yıkımlarla sarsıldı. Deprem sonrasında kurum ve kuruluşlar depremzede vatandaşlarla ilgili aldığı kararı ve yapacakları yardımları da açıklamaya başladı. İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre depremzede vatandaşların bundan sonraki süreçte yaralarının sarılmasına destek olma amacıyla 1 milyar TL bağış yapıldı. Aynı zamanda depremde hayatını kaybeden vatandaşların bireysel bütün borçları silindi. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konu ile ilgili açıklama yaptı. Aran'ın açıklamaları şu şekilde;'Ülkemizde büyük kayıplar yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle yüreğimizi yakan bir keder içindeyiz. Yaraların sarılması ne yazık ki uzun zaman alacak. İlk günden bu güne kadar millet olarak ortaya koyulan dayanışma ve ayakta kalma mücadelesi ile birlikte zor günleri hep beraber aşacağız. Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemiz için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile ve sevenlerine sabır ve baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifa diliyorum.' İş Bankası Biz Beraberiz Yalnız Değilsiniz isimli projesini de başlatarak yeni bir yardım paketi başlattı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların bütün borçları silinirken aynı zamanda banka tarafından AFAD'a 1 milyar TL bağış yapıldı. Aynı zamanda İş Bankası müşterisi olan ve depremden etkilenen bölgede olan esnaf ve kobi vatandaşların borçları da 31 Ağustos tarhiine kadar ertelendi.