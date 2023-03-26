YAŞAM
26 Mart 2023 - 10:30

İş çıkışı toplu taşımaya binenler Ankaralılar dikkat! EGO kaldırıldığını duyurdu: İşte yeni sistem

Ankara'da toplu taşıma aracı kullanan Ankaralılara EGO'dan haber geldi. EGO Genel Müdürlüğü çeşitli bilgilendirme metnini yayınlarken M4 metro hattı güzergahından ring seferlerinde düzenlemeye gidildi.

YAŞAM
26 Mart 2023 - 10:30
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İş çıkışı toplu taşımaya binenler Ankaralılar dikkat! EGO kaldırıldığını duyurdu: İşte yeni sistem
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Ankara'da toplu taşıma araçlarını kullananlara için 22.15 ve 01.15 saatleri arasında M4 Metro hattı güzergâhında verilmekte olan otobüs ring seferleri hakkında duyurular yapıldı.

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEFER AÇIKLAMASI

Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı paylaşımı üzerine sürdürülmekte olan M4 Keçiören Metro hattının (Şehitler-AKM) Kızılay bağlantısına dair test çalışmaları başladı.



EGO sefer düzenlemesi

EGO Genel Müdürlüğünce 22.15-01.15 saatleri arasında, M4 Metro hattı güzergâhında verilmekte olan otobüs hareket saatleri 22 Mart 2023 tarihiyle beraber sona erdi. Metro İşletmesi hareket saatleri eskiden olduğu saatlerle beraber devam edeceği bildirildi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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