İş çıkışı toplu taşımaya binenler Ankaralılar dikkat! EGO kaldırıldığını duyurdu: İşte yeni sistem







EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEFER AÇIKLAMASI







Ankara'da toplu taşıma araçlarını kullananlara için 22.15 ve 01.15 saatleri arasında M4 Metro hattı güzergâhında verilmekte olan otobüs ring seferleri hakkında duyurular yapıldı.Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı paylaşımı üzerine sürdürülmekte olan M4 Keçiören Metro hattının (Şehitler-AKM) Kızılay bağlantısına dair test çalışmaları başladı.EGO Genel Müdürlüğünce 22.15-01.15 saatleri arasında, M4 Metro hattı güzergâhında verilmekte olan otobüs hareket saatleri 22 Mart 2023 tarihiyle beraber sona erdi. Metro İşletmesi hareket saatleri eskiden olduğu saatlerle beraber devam edeceği bildirildi.