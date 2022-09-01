YAŞAM
01 Eylül 2022 - 17:05

İş Dünyasından Enerji Tarifeleri Için Önemli Teklif

Doğalgaz ve elektrikteki son fiyat artışlarının sanayicinin yükünü iyice artırdığını vurgulayan TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, enerji tarifelerinin vergilerden arındırılması gerektiğini söyledi.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 17:05
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İş Dünyasından Enerji Tarifeleri Için Önemli Teklif



Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayide doğalgaz fiyat tarifesinde yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazda yüzde 49,5 oranında elektrikte de sanayide yüzde 50 ve ticarethane tarifesinde yüzde 30 oranında artışa gidilmesini değerlendirdi. Çevikel, güçlü rekabetçilik için fiyat artışlarının gözden geçirilmesi ve tarifelerin vergilerden arındırılması gerektiğini ifade etti.




Enerji başta olmak suretiyle girdi maliyetlerinin son zamanda iyice tırmandığını ve hammadde tedarikinde de sorunlar yaşandığını belirten Başkan Çevikel, “Son 1 yıl içinde doğalgazda yüzde 347 ve elektrikte yüzde 458'in üzerindeki fiyat artışı, sanayicinin yükünü zorlu üretim şartlarında iyice artırmıştır. Uluslararası rekabet ortamında firmalarımızın gücünü artırmak ve ihracat odaklı büyüme için enerji kaynaklı maliyetler azaltmalı ve yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açacak teşvikler hayata geçirilmelidir. Yatırımların artması, üretim kapasitemizin yükselmesi için sanayicinin bu yolda yükünün hafifletilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.


İş dünyasının girdi maliyetleri ve finansmana erişim gibi önemli başlıklar karşısında çözüm arayışını sürdürdüğünü de kaydeden Çevikel, “Sanayi üretimini doğrudan etkileyecek olan enerji maliyetlerindeki artışların zincirleme etki oluşturacağı ve ekonominin geneline yansıyacağı gözden kaçırılmamalıdır. İç talep koşullarının iyileşmesi ve ihracatın artmasıyla büyüme yolunda ülkemiz, global pazarda pozitif olarak ayrışabilecektir. Yüksek seyretmeye sürmekte olan enflasyonun etkin politikalarla tek haneye düşürülmesi gerekmektedir. İş dünyası olarak yatırım ortamında güvenin desteklenmesiyle büyümede daha başarılı performans gösterebiliriz. Özellikle iş dünyası için sanayi ve ticarethanelere yönelik tarifelerin vergiden arındırılması gerekiyor. Bu konudaki çağrımızın karşılık bulmasını umuyoruz” dedi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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