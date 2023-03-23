Sağlık Bakanlığı tarafından başlayan işçi alımı için Resmi Gazete'de bilgiler yayınlanır. 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerince Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam sağlanırken 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapıldı.
KAMU PERSONELİ
23 Mart 2023 - 19:15
İş ilanları peş peşe geldi! Şartlara uyanlar hemen başvursun: Sağlık Bakanlığı 10.900 personel alımını başlattı!
Sağlık Bakanlığı üzerinden yayınlanan ilanla beraber kadro alım ve başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrikçiden klinik destek elemanına, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım elemanı görevlileri alınarak branş için istihdam sağlandı. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 süreli işçinin alımına dair detaylar...
KAMU PERSONELİ
23 Mart 2023 - 19:15