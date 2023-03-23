İş ilanları peş peşe geldi! Şartlara uyanlar hemen başvursun: Sağlık Bakanlığı 10.900 personel alımını başlattı!







İŞKUR İŞÇİ ALIMI







ALIM YAPILACAK KADROLAR

Sağlık Bakanlığı tarafından başlayan işçi alımı için Resmi Gazete'de bilgiler yayınlanır. 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerince Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam sağlanırken 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapıldı.İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden "esube.iskur.gov.tr" adresinden 22-27 Mart tarihinde gerçekleşecek. Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulurken hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılığında başvurular Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri ele alınır.4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız), 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 279 elektrikçi, 195 inşaat boyacısı, 130 marangoz, 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı ile 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı alınır.