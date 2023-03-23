KAMU PERSONELİ
23 Mart 2023 - 19:15

İş ilanları peş peşe geldi! Şartlara uyanlar hemen başvursun: Sağlık Bakanlığı 10.900 personel alımını başlattı!

Sağlık Bakanlığı üzerinden yayınlanan ilanla beraber kadro alım ve başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrikçiden klinik destek elemanına, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım elemanı görevlileri alınarak branş için istihdam sağlandı. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 süreli işçinin alımına dair detaylar...

KAMU PERSONELİ
23 Mart 2023 - 19:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İş ilanları peş peşe geldi! Şartlara uyanlar hemen başvursun: Sağlık Bakanlığı 10.900 personel alımını başlattı!
TAKİP ETTAKİP ET


Sağlık Bakanlığı tarafından başlayan işçi alımı için Resmi Gazete'de bilgiler yayınlanır. 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerince Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam sağlanırken 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapıldı.

İŞKUR İŞÇİ ALIMI

İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden "esube.iskur.gov.tr" adresinden 22-27 Mart tarihinde gerçekleşecek. Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulurken hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılığında başvurular Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri ele alınır.



Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı

ALIM YAPILACAK KADROLAR

4 bin 958 temizlik görevlisi,

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız),

747 klinik destek elemanı (hastane),

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi,

279 elektrikçi,

195 inşaat boyacısı,

130 marangoz,

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı,

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı ile

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı alınır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ