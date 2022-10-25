GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 02:32

İş kazalarıyla ilgili yeni düzenleme: Borçları siliniyor, aylık bağlanıyor

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde çalışırken iş kazası nedeniyle hayatını kaybeden işçilere yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Tüm sigorta borçları silinecek, ailesine aylık bağlanacak. İşte detaylar.

GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 02:32
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İş kazalarıyla ilgili yeni düzenleme: Borçları siliniyor, aylık bağlanıyor


Son dakika haberine göre, geçtiğimiz günlerde Bartın’daki maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına yönelik destek paketi oluşturuldu. İş kazası nedeniyle yaşamını yitiren maden işçisinin genel sağlık sigortası dahil olmak üzere prim ve primlere dair tüm borçları silinecek. Maden işçisinin ailesine aylık bağlanacak ve bu aylıklardaki eksik primler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

Hayatını kaybeden işçiler için destek paketi açıklandı

Bartın’da grizu patlaması nedeniyle yaşamını yitiren 41 işçinin ailesi için destek paketi devreye alındı. Pakete göre, kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde yaşanan iş kazası sonucu hayatını kaybeden sigortalının, genel sağlık sigortası dahil olmak üzere prim ve prime ilişkin tüm borçları silinecek. Kişinin ölüm tarihi itibariyle sigortaya ilişkin şartların karşılanması gerekmeden ailesine aylık bağlanacak.

Borçları silinecek, aylık bağlanacak



Hayatını kaybeden sigortalının anne ve babasına, gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelirler hariç tutulmak kaydıyla herhangi bir şart aranmadan gelir ve aylık bağlanmasının önü açıldı.

Bartın’daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin yanı sıra, daha önce kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde yaşanan iş kazası sonucunda vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin dilekçe yazması halinde gelir ve aylıkları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihini takip eden aybaşından itibaren başlatılacak.

Bu düzenleme ile ölen sigortalıların eş ve çocuklarından biri, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri olacak şekilde bir kişi için mevzuatta aranan şartlara tabi tutulmadan kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecekler. Ayrıca maden işçilerinin yakınlarına tanınan haklara ilişkin tarih aralığı bulunan düzenlemelerin de yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.

Buna göre iş kazası sonucu vefat eden maden işçisinin tüm sigorta borçları silinecek ve hak sahibi olan aile bireylerine maaş bağlanacak. Bu kişilerin eşi, çocuğu ya da kardeşlerinden biri için kamu kurum ve kuruluşlarında kadro açılacak ve mevzuatta yer alan şartlara tabi olmadan devlet memuru olarak istihdam edilecekler. Vefat eden işçinin ailesine bağlanacak aylıklara ilişkin eksik primleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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