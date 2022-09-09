15 Eylül Perşembe, saat 21.00'de başlayacak “Sanat Sohbetleri” etkinliğinde Güzelce'nin konuğu Türkiye İş Bankası'nın hazırlıkları devam etmekte olan Resim Müzesi Kurucu Küratörü ve Sanat Tarihçi Prof. Dr. Gül İrepoğlu olacak. Sohbetin ardından akşam, 2015 yılında İş Sanat'ın “Parlayan Yıldızlar” konser serisinde yer alan piyanist Ferhat Can Büyük'ün resitali ile devam edecek. 20 Temmuz'da Bodrum Zai Yaşam'da başlayan dinletilerden arkeoloji ve sanat sohbetlerine, resitallerden caz konserine uzanan İş Sanat Çarşamba Sahnesi'nde toplam 13 etkinlik seyircisiyle buluştu.
YAŞAM
09 Eylül 2022 - 15:57
İş Sanat Çarşamba Sahnesi, perşembe günü sona eriyor
İş Sanat'ın Bodrum Zai Yaşam'da gerçekleştirdiği İş Sanat Çarşamba Sahnesi, yazar Bedia Ceylan Güzelce'nin moderatörlüğündeki “Sanat Sohbetleri” ile son buluyor.
YAŞAM
09 Eylül 2022 - 15:57
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