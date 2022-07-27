İş verenlerden işçilerine kira ve lojman desteği!







İşçilere kira ve lojman desteği







Enflasyonun etkileri tüm Türkiye genelinde etkisini gösterirken bu durumdan en çok İstanbul etkilendi. Kentte son zamanlarda meydana gelen olağanüstü kira artışları özellikle Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki (OSB) fabrikaları etkisi altına aldı. Çalışanlar bu konuda mağduriyet yaşarken işverenler kolları sıvadı ve çözüm arayışına girdi.Bazı işverenler işçi kayıplarının önüne geçebilmek adında onlara kira desteği vermeye başladı. Bazı iş verenler ise özellikle evli olmayan çalışanları için lojmandan faydalanmaları durumunu gündemlerine aldı.Son günlerde en düşük kiranın hemen hemen asgari ücret ile yarıştığı İstanbul’da mevcut durumun üretimde büyük bir engel teşkil ettiği belirten sanayiciler, kira artışı için devletin getirdiği yüzde 25’lik sınırlamanın hiçbir yerde uygulamaya alınmadığını söylüyorlar.İstanbul'un civarındaki şehirlerde kurulmuş olan yeni OSB’lerin yönetimleri, sanayi bölgelerinin yakınlarına yeni bir lojman projelerinin eklenmesi konusunu gündemlerine alırken konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapan sanayiciler, kendilerine ücretsiz olarak yer tahsis edilmesi halinde bu çalışmanın hızlı bir şekilde başlatılabileceği ifade ediliyor. Lojman desteğinin yanı sıra bazı fabrikalar çalışan kaybı yaşamamak için işçilerine el altından kira desteğinde bulunuyorlar. Fakat işçiler arasında maaş dengesinin bozulmaması amacıyla bunun resmi olarak değil prim şeklinde veriliyor.