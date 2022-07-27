GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 20:56

İş verenlerden işçilerine kira ve lojman desteği!

Enflasyonda yaşanan dalgalanmalar, akabinde kiralarda yüksek oranda artış yaşanmasına neden oldu. İşçi göçünün önüne geçmek ve çalışanlarına destek vermek isteyen iş verenler ise çalışan kaybını önleyebilmek adına kira desteği vermeye başladı. OSB'nin yönetimi ise gündemine lojman yatırımını aldı.

GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 20:56
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İş verenlerden işçilerine kira ve lojman desteği!


Enflasyonun etkileri tüm Türkiye genelinde etkisini gösterirken bu durumdan en çok İstanbul etkilendi. Kentte son zamanlarda meydana gelen olağanüstü kira artışları özellikle Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki (OSB) fabrikaları etkisi altına aldı. Çalışanlar bu konuda mağduriyet yaşarken işverenler kolları sıvadı ve çözüm arayışına girdi.

İşçilere kira ve lojman desteği

Bazı işverenler işçi kayıplarının önüne geçebilmek adında onlara kira desteği vermeye başladı. Bazı iş verenler ise özellikle evli olmayan çalışanları için lojmandan faydalanmaları durumunu gündemlerine aldı.



Son günlerde en düşük kiranın hemen hemen asgari ücret ile yarıştığı İstanbul’da mevcut durumun üretimde büyük bir engel teşkil ettiği belirten sanayiciler, kira artışı için devletin getirdiği yüzde 25’lik sınırlamanın hiçbir yerde uygulamaya alınmadığını söylüyorlar.

İş verenlerden işçilerine kira ve lojman desteği!

İstanbul'un civarındaki şehirlerde kurulmuş olan yeni OSB’lerin yönetimleri, sanayi bölgelerinin yakınlarına yeni bir lojman projelerinin eklenmesi konusunu gündemlerine alırken konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapan sanayiciler, kendilerine ücretsiz olarak yer tahsis edilmesi halinde bu çalışmanın hızlı bir şekilde başlatılabileceği ifade ediliyor.

Lojman desteğinin yanı sıra bazı fabrikalar çalışan kaybı yaşamamak için işçilerine el altından kira desteğinde bulunuyorlar. Fakat işçiler arasında maaş dengesinin bozulmaması amacıyla bunun resmi olarak değil prim şeklinde veriliyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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