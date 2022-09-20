İş yerini basıp patronu ve oğlunu bıçakladı, o anlar kamerada













Olay, Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak'ta faaliyeterini sürdüren demir doğrama iş yerinde gerçekleşti. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, arkadaşlarını da yanına alıp iş yerine gitti. İsmi belirlenemeyen şahıs, demir doğrama iş yeri sahibi yabancı uyruklu Ahmad Ajjan Elhadid (56) ve Yusuf Ajjan El Hadid'den (34) parasını istedi. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya döndü. Kavgada iş yeri sahibi ve oğlu bıçakla yaralandı. Şüpheli ve arkadaşları olaydan sonra kaçarak ortadan kayboldu. Olay yerine çok polis ekibi ve 112 ekipleri yollandı. Yaralı baba ve oğlu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.