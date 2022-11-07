İşçi, memur ve emekliler merakla bekliyordu! Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılıyor







İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİLERLE İLGİLİ GÜNDEM MASAYA YATIRILACAK

BAKAN BOZDAĞ'IN SUNUM YAPMASI BEKLENİYOR







TOPLANTIDA ELE ALINACAK DİĞER KONULAR

Uzun zamandır beklenen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.Yarın yapılacak toplantıda ana gündem konusu ekonomi olacak. Bu doğrultuda enflasyon ile mücadele ve enflasyona karşı alınabilecek tedbirler konuşulacak. Aynı zamanda işçi, memur ve emeklilere yeni yılda gelecek zamma ek olarak verilmesi düşünülen refah payının da konuşulması bekleniyor.Ayrıca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başörtüsüne dair anayasa değişikliği teklifiyle ilgili bir haftadır muhalefet partileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili sunum yapacağı tahmin ediliyor.Kabine Toplantısında ele alınacak bir başka gündem konusu da terörle mücadele olacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve tahıl koridorundaki gidişat da masaya yatırılacak. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı halka seslenecek.