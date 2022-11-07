İşçi, memur ve emekliler merakla bekliyordu! Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılıyor

Uzun zamandır beklenen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİLERLE İLGİLİ GÜNDEM MASAYA YATIRILACAKYarın yapılacak toplantıda ana gündem konusu ekonomi olacak. Bu doğrultuda enflasyon ile mücadele ve enflasyona karşı alınabilecek tedbirler konuşulacak. Aynı zamanda işçi, memur ve emeklilere yeni yılda gelecek zamma ek olarak verilmesi düşünülen refah payının da konuşulması bekleniyor.
BAKAN BOZDAĞ'IN SUNUM YAPMASI BEKLENİYOR
Ayrıca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başörtüsüne dair anayasa değişikliği teklifiyle ilgili bir haftadır muhalefet partileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili sunum yapacağı tahmin ediliyor.