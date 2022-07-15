İşçiler işvereni nasıl şikayet eder? İŞKUR işçi şikayeti nasıl yapılır? Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası













SGK Şikayet gizliliği ne demek?

Ruhsatsız işyeri açmanın cezası nedir?

Sigortasız çalıştırılmanın şikayet süresi nedir?

İşçi ve işveren şikayetinde bulunmak isteyen vatandaşlar yapacakları şikayetlerin nereye yapacakları konusunda bazı bilinmezlikler yaşanmaktadır. SGK, işçi şikayetleri konusunda ilgili kurumdur. İşçisini veya işverenini şikayet etmek isteyen kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun il ve ilçe müdürlüklerine giderek şikayette bulunabilir. Çalışanı ya da işvereni hakkında şikayette bulunmak isteyen kişiler SGK müdürlüklerine giderek şikayette bulunabileceği gibi telefonla arayarak da şikayette bulunabilir. Bunun için ALO 170 numaralı hattı arayarak şikayette bulunabilirler. Sigortasız çalıştırılan ya da sigortası olmasına rağmen belirtilenden daha az maaş alan kişiler bu numaraya ihbarda bulunabilir. Şikayetçi kimliğinin gizli kalmasını isteme hakkına sahiptir. Bu nedenle şikayette bulunurken kimlik bilgilerini belirtmek durumunda değillerdir. Alo 170 numarasına yapılan ihbarlar 3 gün içinde işleme konulmaktadır. İŞKUR üzerinden yapılacak olan işçi şikayetleri de ALO 170 numaralı telefona yapılabilmektedir.Bir kişinin çalışanını ya da iş verenini SGK’ya şikayet etmesi durumunda geçerli gizlilik ilkeleri vardır. Şikayette bulunan taraf, şikayetinin gizli kalmasını istemesi halinde bu şikayeti yapan kişiden karşı tarafın haberi olmaz. Şikayetçi kişinin güvenliği için bu ilke önemlidir. Her kurumun CİMER’e şikayet edilmesi mümkündür. Bir kurumu şikayet etmek isteyenler CİMER resmi internet adresine başvurarak şikayette bulunabilir. Şikayette bulunan kişinin T.C. kimlik numarasın ile şikayette bulunması mümkündür. E-Devlet üzerinden de bir kurumu şikayet etmek mümkün olmaktadır. Bunun için e-devlet sistemi üzerinden CİMER sayfasına gitmek gerekir. E-devlet şifresi ve internet erişimi olmayan kişiler ise telefon numarası üzerinden arayarak şikayette bulunabilir. Bunun için; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin 0312 525 55 55 numaralı telefonunu arayabilir ya da 0312 525 58 31 numarası ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine faks gönderilebilir.Ruhsatsız işyeri açan birini şikayet etmek isteyenler ALO 189 numaralı telefonu arayarak ihbarda bulunabilir. Bu ihbar hattı T.C. Maliye Bakanlığına hizmet vermektedir. Bu numaraya sadece ruhsatsız işyerleri ihbar edilir, SGK işçi şikayetleri buraya yapılmamaktadır.Çalışanlarına istemelerine rağmen sigorta yapmayan işverenleri şikayet etme süresi 5 yıldır. Bir iş yerinde sigortasız olarak çalışan kişiler 5 yıl içinde bu kurumu şikayet edebilir. Bu süre işten ayrılan kişiler için de geçerlidir. Sigortasız çalıştırıldığını kanıtlayan çalışanlar, işten ayrılmış olsalar bil 5 yıl süreyle eski işyerlerini şikayet edebilirler.