İşçi ve işveren şikayetinde bulunmak isteyen vatandaşlar yapacakları şikayetlerin nereye yapacakları konusunda bazı bilinmezlikler yaşanmaktadır. SGK, işçi şikayetleri konusunda ilgili kurumdur. İşçisini veya işverenini şikayet etmek isteyen kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun il ve ilçe müdürlüklerine giderek şikayette bulunabilir. Çalışanı ya da işvereni hakkında şikayette bulunmak isteyen kişiler SGK müdürlüklerine giderek şikayette bulunabileceği gibi telefonla arayarak da şikayette bulunabilir. Bunun için ALO 170 numaralı hattı arayarak şikayette bulunabilirler. Sigortasız çalıştırılan ya da sigortası olmasına rağmen belirtilenden daha az maaş alan kişiler bu numaraya ihbarda bulunabilir. Şikayetçi kimliğinin gizli kalmasını isteme hakkına sahiptir. Bu nedenle şikayette bulunurken kimlik bilgilerini belirtmek durumunda değillerdir. Alo 170 numarasına yapılan ihbarlar 3 gün içinde işleme konulmaktadır. İŞKUR üzerinden yapılacak olan işçi şikayetleri de ALO 170 numaralı telefona yapılabilmektedir.
YAŞAM
15 Temmuz 2022 - 16:49
İşçiler işvereni nasıl şikayet eder? İŞKUR işçi şikayeti nasıl yapılır? Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası
İşçi ve işveren şikayetinde bulunmak isteyenlerin şikayetlerini nereye bulunacakları merak konusu oldu. Bunun üzerine birçok kişi konu hakkında İşçiler işvereni nasıl şikayet eder? İŞKUR işçi şikayeti nasıl yapılır? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Aynı zamanda sigortasız işçi çalıştırmanın cezası da merak edilen konular arasında yer aldı.
YAŞAM
15 Temmuz 2022 - 16:49