İşçilere kesenin ağzı açıldı! Maaşa göre tamı tamına 8 bin TL'den fazla ikramiye ödenecek!













‘10 BİN LİRA MAAŞI OLAN 12 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK’

TEDİYE ÖDEMELERİ TC KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMINA GÖRE

Asgari ücret ve memur maaşlarındaki artışa ek olarak, kamuda çalışanların ikramiyesi de güncellendi. Çalışan ikramiyeleri ne zaman hesaplarına geçer ve ikramiye hesaplaması nasıl yapılır? Buna göre devlet görevlilerine 8 bin liraya kadar ikramiye üç kısım halinde veriliyor. Peki kim ne kadar ikramiye alıyor? İşte detaylar..iİkramiye ödemeleri TC kimlik numarasına göre yapılıyor. Bu nedenle TC Kimlik 0, 2, 4, 6 ve 8 ile başlayanlar tarihleri kontrol etmelidir. Uzman isim Özgür Kaya, CNN Türk'e yaptığı açıklamada kamu çalışanlarına ikramiye ödenmesine ilişkin tüm detayları şu şekilde açıkladı:“Kendilerine ödenen ikramiyeleri biz tediye ödemeleri diye adlandırıyoruz. Tabi Ocak ayından itibaren asgari ücretin artışı memur ve memur emeklilerinin maaşlarının artışları onların ikramiyelerinde de belli bir oranda artış meydana getirdi.Brüt ücreti asgari ücret seviyesinde olan bir kamu işçisi yani 10 bin 8 lira bir ücreti olan bir kamu çalışanımızın brüt gün sayısı da 52 gün olarak değerlendiriliyor. Şimdi burada gün olarak 52 günü tekrar dikkate alıyoruz ve 52 günlük tediye yani ikramiye karşılığını ödüyoruz. 17 bin 357 lira brüt olarak ödenmesi gereken rakam net olarak kamu işçisinin eline 12 bin 401 lira olarak kendilerine 3 taksitte ödenmeye başlandı.Bu 10 günlük süre içerisinde TC kimlik numarasında da 11 rakamdan oluşan numaralar söz konusu. Her bir numaraya da bir gün tahsis edilmiş bunun nedeni de şu; bankalarda ya da diğer ödeme noktalarda herhangi bir sıkıntı yoğunluk yaşanmaması için belirlenen ödeme yöntemi. Burada da aynı durum söz konusu TC kimlik numarasının son rakamına göre ikramiyeler de kamu çalışanlarına peyder pey ödenmektedir.”