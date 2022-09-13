İşçileri, memurları ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! Asgari ücret zammında kritik karar!













Asgari Ücret 7.500 TL’ye Yükselebilir

Vergi Alınmamaya Devam Edilecek

Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli yeni yılda alacakları zammı beklerken, enflasyon artışı, asgari ücretteki ara zaman sonrası ek ücret artışı beklentileri arttı. Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar…8 milyon asgari ücretliyi, emekliyi ve memuru doğrudan etkileyen, ancak tüm çalışanların ücretlerini etkileyecek yeni asgari ücretin Aralık ayından itibaren belirleneceği paylaşıldı.Yeni Asır'dan Faruk Erdem'e göre, şimdiye kadarki asgari ücret artışına bakıldığında, geçen yılki enflasyon rakamının 3-7 puan daha yüksek olduğu söylenebilir. Böylece 2022'de uzun bir dinlenme döneminden sonra Temmuz ayında asgari ücret artarken, yıllık artış %90'a ulaştı.Orta vadeli hedefler göz önüne alındığında, yılbaşında asgari ücretin büyük bir enflasyon artışı ile belirlenmesi gerekirken, asgari ücret 5500 TL'den asgari 7500 TL'ye yükseltilebilir. Bunun ötesine geçen formüller de var. Ancak yeni asgari ücret artışına Aralık ayında toplanacak olan kurul karar verecek. Kurul, satın alma gücü, enflasyon rakamları ve geçim kaynakları endeksinin dikkate alınması sonrasında karar verecek.Asgari ücretteki artışın diğer çalışanların ücretlerini artırıcı etkisi olacağı ve 2022'de kaldırılan vergilerin 2023'e kadar sürmesinin beklendiği bildiriliyor. Böylece asgari ücretlilerden ve diğer ücretlilerin asgari ücrete eşit gelirlerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmamaktadır.