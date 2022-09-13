İşçileri sevindiren haber geldi! Asgari ücretli vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılacak

TBMM'ye çok önemli bir kanun teklifi sunulmuş olup, bu teklifte asgari ücretli çalışanların asgari ücretin yarısı, yani 2.750 TL tutarında ikramiye almaları istenmektedir. Bu yasa Meclis'e geldi.
İşçilere İkramiyeİkramiyelerle ilgili müjdeli haberler gelirken, ikramiyelerin ödenmesi için TBMM Genel Kurulu'na bir yasa tasarısının sunulduğu bildirildi. Tasarıya ilişkin açıklamalar ve gerekçeler de ayrılıyor.
TBMM Genel Kurulu'na sunulan yasa tasarısı çerçevesinde, işçilere emeklilere verilen ikramiyelere benzer ikramiyelerden yararlanma zorunluluğu getirildi. Teklif henüz kabul edilmedi. Önerge görüşülerek genel kurula oylanacak. Teklifin kabul edilmesi durumunda çalışana maaşına ek olarak 2.750 TL ikramiye verilecektir. Ancak teklifin henüz kabul edilmediğini hatırlatmakta fayda var.