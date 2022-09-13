YAŞAM
13 Eylül 2022 - 18:40

İşçileri sevindiren haber geldi! Asgari ücretli vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılacak

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok kişi maddi sıkıntılarla karşı karşıya kalınca çoğu kesim ek ödeme arayışlarına başladı. Ekonomik zorluklar nedeniyle en küçük haberi bile duyan işçiler dikkat kesiliyor. Bu durumda çalışanları neşelendirecek haberler milletvekillerinden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geliyor.

YAŞAM
13 Eylül 2022 - 18:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İşçileri sevindiren haber geldi! Asgari ücretli vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılacak


TBMM'ye çok önemli bir kanun teklifi sunulmuş olup, bu teklifte asgari ücretli çalışanların asgari ücretin yarısı, yani 2.750 TL tutarında ikramiye almaları istenmektedir. Bu yasa Meclis'e geldi.

İşçilere İkramiye

İkramiyelerle ilgili müjdeli haberler gelirken, ikramiyelerin ödenmesi için TBMM Genel Kurulu'na bir yasa tasarısının sunulduğu bildirildi. Tasarıya ilişkin açıklamalar ve gerekçeler de ayrılıyor.



TBMM Genel Kurulu'na sunulan yasa tasarısı çerçevesinde, işçilere emeklilere verilen ikramiyelere benzer ikramiyelerden yararlanma zorunluluğu getirildi. Teklif henüz kabul edilmedi. Önerge görüşülerek genel kurula oylanacak. Teklifin kabul edilmesi durumunda çalışana maaşına ek olarak 2.750 TL ikramiye verilecektir. Ancak teklifin henüz kabul edilmediğini hatırlatmakta fayda var.

Teklifin Gerekçesi

Konuyla ilgili TBMM Genel Kurulu'na sunulan teklifin gerekçeleri de bölünmüştür. Gerekçede şu ifadeler yer almıştır:

“5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 18. ek maddesinin 1. fıkrasına göre: ‘Kurumca bu kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1100’er TL tutarındaki bayram ikramiyesi ödenir’ denilmektedir. Teklif ile, çalışanlara Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda asgari ücret net tutarının yarısı kadar bayram ikramiyesi verilmesi amaçlanmaktadır.”

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Devrilen tır alevlere teslim oldu, vatandaşlar kovalarla su taşıdı
Devrilen tır alevlere teslim oldu, vatandaşlar kovalarla su taşıdı
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kanala uçtu
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kanala uçtu
Gümüşhane’de altın hırsızı çete aynı gün yakalandı
Gümüşhane’de altın hırsızı çete aynı gün yakalandı
Gaziantep’te 2 kişi hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Gaziantep’te 2 kişi hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Haberler
Aman dikkat! Meningokok mikrobu körlük, sakatlık, zeka geriliği yapıyor! Uzmanlar uyardı meningokok aşısını yaptırın!
Aman dikkat! Meningokok mikrobu körlük, sakatlık, zeka geriliği yapıyor!...
Hadise ve Mehmet Dinçerler ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı kafaları karıştırdı
Hadise ve Mehmet Dinçerler ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam...
İşçileri, memurları ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! Asgari ücret zammında kritik karar!
İşçileri, memurları ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! Asgari...
Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrasında 'The Crown' izlenmelerinde artış yaşandı
Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrasında 'The Crown' izlenmelerinde...
Taksiye binmekte hayal oldu! Taksi indi bindi ücretine yüzde 33 zam! Ankara taksi ücretleri dudak uçuklattı! Bu kadarı da olmaz
Taksiye binmekte hayal oldu! Taksi indi bindi ücretine yüzde 33 zam!...
Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Devrilen tır alevlere teslim oldu, vatandaşlar kovalarla su taşıdı
Devrilen tır alevlere teslim oldu, vatandaşlar kovalarla su taşıdı
Amasya’da vatandaşlara ahi pilavı dağıtıldı
Amasya’da vatandaşlara ahi pilavı dağıtıldı
Sungurlu'dan 8 öğrenci İtalya ve Portekiz'de staj yapacak
Sungurlu'dan 8 öğrenci İtalya ve Portekiz'de staj yapacak
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
Selçuk Geçer'den bir dolar tahmini daha! Geçer, dolarla ilgili tarih verdi
Selçuk Geçer'den bir dolar tahmini daha! Geçer, dolarla ilgili tarih...
O banka sayesinde 450 bin TL'ye işyeri alma fırsatı doğdu! Star verildi ihaleler başladı erken gelen kapar! İşyeri ve konut alma fırsatı için son gün
O banka sayesinde 450 bin TL'ye işyeri alma fırsatı doğdu! Star verildi...
İş Bankası'ndan milyon dolarlık anlaşma! Uzun vadeli olan anlaşmanın birçok olumlu sonucu var! Ekonomik kalkınma için bir adım atıldı
İş Bankası'ndan milyon dolarlık anlaşma! Uzun vadeli olan anlaşmanın...
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze masraflarının en az 6 milyar sterlin tutacağı iddiası
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze masraflarının en az 6 milyar sterlin...
Galatasaray'ın eski yöneticisi Necati Demirkol, özel gereksinimli çocuklar için okul yaptırdı
Galatasaray'ın eski yöneticisi Necati Demirkol, özel gereksinimli çocuklar...