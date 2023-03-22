İşe başlayıp primi yatırılmayanlara EYT yolu açıldı! Şartlar tek tek sıralandı: Erken emekli olabilirsiniz

Emekli olma hayali kuran ancak önüne engel çıkan insanlar EYT yasası kapsamında nasıl emekli olabileceklerini araştırmaya başladı. Peki iş verenin suçu sebebiyle iş girişi geç bildirilen çalışanların emekli olmak için ne yapması gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İŞ BİLDİRİMİNİZ GEÇ YAPILDIYSA BİLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZEYT yasası yürürlüğe girdikten sonra sigorta girişleri 8 Eylül 1999 senesinden önce başlayan ancak primleri yatırılmayan vatandaşlar iş yerlerine dava açabiliyor. Örnek olarak 1 Ocak 1990 tarihinde çalışılan yerde sigortasız olarak çalışan kişi mahkemeye başvurarak zaman aşımının işlemesini engelleyebiliyor. 1997 senesinde işe başlayan, sigorta girişi yapılan ancak prim ödemeleri Ekim 1998 tarihinde başlayan vatandaşlar başvuru yaparak sigorta giriş tarihlerinin düzeltilmesini talep edebiliyor ya da hizmet tespit davası açabiliyor. Çalıştığını belgesiyle ispatlayan, sigorta müfettiş raporu ile hakkını kazanan vatandaşlar için düşürücü süre işlenmiyor. İki sene sigortasız çalışan ve sigortası başladıktan sonra 10 sene çalışıp 2022 senesinde iş yerinden ayrılan kişi 2027 senesinin sonuna kadar sigortasız dönem için dava açabiliyor. Hizmet tespit davaları için beş sene olarak gözetilen zaman aşımı süresi bulunmuyor. Şubat 1998 senesinde işe giren ancak primi yatırılmayan kişi iki seçenekle hakkını arayabiliyor. İlk olarak SGK'ya sigorta başlangıç tarihinin düzeltilmesi için talepte bulunabiliyor. Ancak talebi olumlu karşılanmayan kişi mahkeme yoluna başvuru yapabiliyor.
Bunun için en az bir veya iki şahit gösterilmesi gerekiyor ve zaman aşımı işlenmiyor. Sigorta yapıldığı ancak prim yatırılmadığı müfettiş tarafından tespit edilen kişi hakkını kazanabiliyor. Hizmet tespit davaları için bir arabuluculuk gerekliliği de yok. Davalarda sigorta yapılmamış dönem ile ilgili maaş bordrosu veya kayıt olması önem taşıyor. İş davaları iki ay içinde sonuçlanabiliyor. Eğer karar yargıya taşınırsa bir ay içinde de tekrar karar bildirimi yapılıyor. Hizmet tespitleri iş yerinde geçirilen senenin sonundan itibaren beş sene içinde yapılabiliyor. Eğer süreç içinde kişi vefat ederse mirasçısı olan kişi dava açabiliyor. Eğer aynı iş yerinde birçok kez giriş çıkış yapıldıysa dava süresi işten ilk ayrıldığı tarih itibariyle başlıyor. Yargıtay'a giden kararlar için 4 aylık sigorta prim bordrosu, hesap fişi gibi belge sunabilen çalışan vatandaşlar için düşürücü süre uygulaması yapılmıyor. Yargıtay kararları kapsamında giriş bildirgesinin verilmiş olması zaman aşımını kaldırır kararı uygulanıyor. Emekli olmak için borçlu olunan dönem sigorta başlangıcı olarak gösterilmiyor. Ocak 2001 tarihinde Emekli Sandığı kapsamında işe başlayan kişi, 1996-1997 seneleri arasında 1 sene 6 ay askerlik süresi borçlanması yaşarsa bu süre hizmet tarihine ekleniyor ancak sigorta başlangıç tarihi değişmiyor. Yurt dışında eğitim gören kişilerin de borçlanmaları sigorta tarihlerini değiştirmiyor. 8 Eylül 1999 senesinden önce sigortalı olarak çalışan esnaf ve 1 Haziran 2002 tarihinden itibaren 3 seneden az hizmeti olan kişi kadınlar için 20 sene, erkekler için 25 sene koşuluyla birlikte emekli olabiliyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte kadın çalışan 23 Mayıs 2002 senesinden itibaren 2 sene 11 ay hizmeti olduğu ve 22 seneye ulaştığı için 15 Nisan 2023 tarihinde emekli olma hakkı kazanıyor. 22 Haziran 1978 senesinde doğan, 23 Mayıs 2002 tarihinden itibaren 6 sene hizmeti olan ve 56 yaş sınırı olan erkek çalışan 26 hizmet süresi için 20 Aralık 2022 senesinde emeklilik dilekçesi vererek 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren emeklilik hakkı kazanıyor. Yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet süresi zamları da prim ödeme günlerine ekleniyor. Yasalarda bu oran yaştan indirim sağlanmasını destekliyor.