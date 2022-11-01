İşe giriş bildirgesi nedir, kimlerin alması gerekir? İşe giriş bildirgesi ne zaman verilir? İşe giriş bildirgesi alma ekranı

İşe girdikten sonra yapılması gereken bazı durumlar söz konusudur. İşe alındığınızda bir kişinin sizin yanınızda ne zaman çalışmaya başladığını gösteren belge olan işe giriş bildirgesi işveren, çalışan ve SGK'da bulunması gerek bir belgedir. Peki işe giriş bildirgesi verilmezse ne olur? İşe giriş bildirgesi ne zaman verilir? İşte detaylar... İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ HANGİ DURUMLARDA GECİKİR? İlk defa kişinin sigortası yapılıyorsa çalışanın işe girmesiyle beraber 1 ay içinde bildirgesi bildirmesi gerekir. Tarım, balık ve inşaat işiyle uğraşanların ise işe başladığı gün bildirgeyi vermesi gereklidir. İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERMEME CEZASI İşe giriş bildirgesi istisnalar hariç yasal süresi doldurduysa 1 aylık asgari ücret kadar ceza kesilmesi yaşanır. Aynı zamanda denetimlerde ya da biri tarafından şikayet edildiğinde bildirge verilmediği ortaya çıkarsa 2 aylık asgari ücret cezası kesilir. İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ NEREDEN ALINIR? İşe giriş bildirgesi elektronik ortamda hazırlandıktan sonra internet aracılığıyla yazdırılabilir. Aynı zamanda isteyenler SGK'ya giderek de işe giriş bildirgesi alabilir. İnternet üzerinde işe giriş bildirgesi almak için https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-ise-giris-cikis-bildirgesi adresine girmek yeterli olacaktır.