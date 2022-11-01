İşe girdikten sonra yapılması gereken bazı durumlar söz konusudur. İşe alındığınızda bir kişinin sizin yanınızda ne zaman çalışmaya başladığını gösteren belge olan işe giriş bildirgesi işveren, çalışan ve SGK'da bulunması gerek bir belgedir. Peki işe giriş bildirgesi verilmezse ne olur? İşe giriş bildirgesi ne zaman verilir? İşte detaylar...
Nedir?
01 Kasım 2022 - 09:16
İşe giriş bildirgesi nedir, kimlerin alması gerekir? İşe giriş bildirgesi ne zaman verilir? İşe giriş bildirgesi alma ekranı
İşe başlamadan önce olduğu gibi başladıktan sonra da verilmesi gereken evraklar söz konusudur. Bunlardan birisi işe giriş bildirgesi olurken vatandaşlar internet üzerinden sıklıkla araştırma yapmaktadır. Peki, işe giriş bildirgesi nedir? İşe giriş bildirgesi nereden alınır? İşte detaylar...
Nedir?
01 Kasım 2022 - 09:16
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir