İşe giriş yılı 2000-2001-2007 arası olanlara müjde! Erken emeklilik treni geri döndü: O şartlarla emeklilik kapıda!

2000-2002-2008 SİGORTA GİRİŞİNE SAHİP OLANLARA EMEKLİLİK YOLU GÖRÜNDÜ
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yeni bir haber
geldi. Buna göre 2000-2002- ve 2008 yılı girişli olan SGKlılara da emeklilik yolu göründü. Ancak bu kimleri kapsıyor erken emeklilik hakkına sahip olan kimler tüm detayları ile haberimizde…
EYT yasası ha çıktı ha çıkacak derken bir haberde 2000yılı sonrası girişlilere geldi Müjde niyeti ile verilen habere göre 2000-2002-2008 sigorta girişine sahip olan kişilerde erken emeklilik yoluna girdi. Uzun yıllardan milyonlarca çalışanın gözü EYT
nin yasalaşmasındaydı. Geçtiğimiz aylarda EYT yasalaştı ve resmi gazetede yayımlandı. Buna göre de yaklaşık 2 buçuk EYT li ye emeklilik göründü. Ancak çalışma koşulları ve şartları ağır olan ve yıpranma payına tabi olan çalışanlar içinde emeklilik hakkı sağlanıyor mu. Eytliler kadar en çok merak edilen kolar alansında olan erken emeklilik hak sahipleri de bun göre emekliliğe adım atabilecek.
EKSİK PRİM GÜN SAYISI OLANLAR DIKKAT
EYT yasasının onaylanmasından sonra 2000-2002 2008 sigorta girişi olan vatandaşları da bir telaş aldı. Ellerinden geldiğince araştırmalarını sıklaştıran vatandaşlar erken emeklilik yolunu arıyordu. SGK ise emeklilik için belli şartların yerine getirilip getirilmediğine bakıyor. Bu şartlar arasında prim gün sayısı, yıl şartı ve yaş şartı bulunuyor. Ancak bazı istisnai durumlarda erken emeklilik hakkı da SGKlılara tanımlanabiliyor. Örneğin Sigorta girişi 2000 sonrası olanlar Eksik prim gün sayıları için askerlik borçlanması ve doğum borçlanması yaparak erken emeklilik hakkını elde edebilecek.
MALULEN EMEKLİLİK ŞANSI
Erken emeklilik için vatandaşların diğer olanaklardan biri de malulen emeklilik Ancak malulen emekli olabilmek için de bazı koşulların sağlanması gerekiyor. Örneğin sigorta girişinden sonra yani çalışma hayatı sırasında iş gücünün % 60 oranında kaybedilmesi durumunda malulen emeklilik hakkı tanınabiliyor. Daha sonra kuruma dilekçe verilerek erken emeklilik hakkı kazanılabiliyor.
YIPRANMA PAYI YÜKSEK İŞLERDE ÇALIŞANLAR
Erken emeklilik isteyenlerin bir değer alternatifi ise yıpranma payı olan mesleklerden birinde çalışıyor olmak Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, emniyet teşkilatı çalışanları, maden işçileri, diğer Madenlerde çalışanlar hem daha yüksek primden hem de yıpranma payı hakkından yararlanabiliyor.
AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELER
Son olarak da erken emeklilik hakkı bir de engelli çocuğu bulunan annelere veriliyor. Kişinin bakmakla yükümlü olduğu ağır engelli çocuğu var ise bu gruptaki çalışan anneler de 10 yıl çalışarak emeklilik hakkına sahip olabiliyor.