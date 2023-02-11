EKONOMİ
11 Şubat 2023 - 15:00

İşe gitmeden emeklilik için bunları yapmak gerek: Yüksek emekli maaşı veriliyor!

SGK'dan emekli olmak için çalışmak şartı aranmıyor. Sigorta primlerinizi ödemek için birden fazla yol bulunmaktadır; bunlar arasında SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olma hakkınız mevcuttur. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olma hakkına sahip olmak için, öncelikle gerekli eğitim, ilgili alanlardaki deneyim, belirli bir yaş ya da çalışma süresi ve diğer kriterleri karşılamanız gerekmektedir. Ayrıca, emekli olmak isterseniz, çalışma hayatınız boyunca ödediğiniz SGK primlerinin de bu süreçte değerlendirilmesi gerekmektedir.

EKONOMİ
11 Şubat 2023 - 15:00
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İşe gitmeden emeklilik için bunları yapmak gerek: Yüksek emekli maaşı veriliyor!
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SGK'dan emekli olmak için çalışmak şartı aranmıyor. Sigorta primlerinizi ödemek için birden fazla yol bulunmaktadır; bunlar arasında SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olma hakkınız mevcuttur. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olma hakkına sahip olmak için, öncelikle gerekli eğitim, ilgili alanlardaki deneyim, belirli bir yaş ya da çalışma süresi ve diğer kriterleri karşılamanız gerekmektedir. Ayrıca, emekli olmak isterseniz, çalışma hayatınız boyunca ödediğiniz SGK primlerinin de bu süreçte değerlendirilmesi gerekmektedir.

İŞTE ÇALIŞMADAN SGK PRİMLERINI ÖDEMENİN YOLU AÇILDI! BU SEFER SSK VE BAĞ-KURLULAR EMEKLİLİĞİN TADINI ÇIKARACAK!

SGK bünyesinden emekli olmak istiyorsanız, önceden belirlenmiş bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Bu şartlar arasında sigorta primi, sigortalı çalışma süresi ve SGK kayıt tarihi gibi detaylar bulunmaktadır. Bu şartları karşıladığınız sürece, emekli olmak ve düzenli olarak emekli maaşı almak için SGK'nın sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz. Eğer sigorta priminiz hali hazırda ödenmişse, emeklilik için işlemleri başlatmak için, borçlanma yoluna gidebilirsiniz. Bunu yapmak için, prim sayınızı artırmak için ödeme yapmanız gerekecektir. SGK'nın verdiği 1261 liralık düşük sigorta primiyle, işe gitmeden emeklilik için düzenli ödeme yapılabilmektedir. 2023 yılında da isteğe bağlı sigorta yöntemi aktif olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, her yıl artan asgari ücretle birlikte prim ücretlerinde de artış yaşanmaktadır. SGK'nın sunduğu diğer seçenekleri görmek için binaya giderek görüşme gerçekleştirmek mümkündür.



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