SGK'dan emekli olmak için çalışmak şartı aranmıyor. Sigorta primlerinizi ödemek için birden fazla yol bulunmaktadır; bunlar arasında SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olma hakkınız mevcuttur. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olma hakkına sahip olmak için, öncelikle gerekli eğitim, ilgili alanlardaki deneyim, belirli bir yaş ya da çalışma süresi ve diğer kriterleri karşılamanız gerekmektedir. Ayrıca, emekli olmak isterseniz, çalışma hayatınız boyunca ödediğiniz SGK primlerinin de bu süreçte değerlendirilmesi gerekmektedir.
EKONOMİ
11 Şubat 2023 - 15:00
İşe gitmeden emeklilik için bunları yapmak gerek: Yüksek emekli maaşı veriliyor!
SGK'dan emekli olmak için çalışmak şartı aranmıyor. Sigorta primlerinizi ödemek için birden fazla yol bulunmaktadır; bunlar arasında SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olma hakkınız mevcuttur. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olma hakkına sahip olmak için, öncelikle gerekli eğitim, ilgili alanlardaki deneyim, belirli bir yaş ya da çalışma süresi ve diğer kriterleri karşılamanız gerekmektedir. Ayrıca, emekli olmak isterseniz, çalışma hayatınız boyunca ödediğiniz SGK primlerinin de bu süreçte değerlendirilmesi gerekmektedir.
EKONOMİ
11 Şubat 2023 - 15:00