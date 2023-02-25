Finans
25 Şubat 2023 - 15:15

İşe gitmeden her gün 290 TL cep harçlığı verilecek! Öğrenciler, işsizler ev hanımları dikkat: Hemen başvurun

Devlet güncel açıklamalar yapmayı sürdürürken, gözler kazan kazan politikalarında. Yardımları ara vermeden sürdüren devlet, bir yenisini daha ekledi. Devlet, sübvansiyonların hızla tükeneceği bilgisini de ekledikten sonra, bu ödemeleri yenilemenin yolunun da vatandaşların emeğinden geçtiğini sözlerine ekledi. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
25 Şubat 2023 - 15:15
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İşe gitmeden her gün 290 TL cep harçlığı verilecek! Öğrenciler, işsizler ev hanımları dikkat: Hemen başvurun
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Vatandaşlar, ülke ekonomisini desteklemek ve bu çalışma sayesinde yardımların ödenmesi için bir rezerv oluşturmak için kadim bir geleneğe sahip.

devlet yardımı



Devlet, durumu iyileştirmek ve eskisinden daha fazla yardım yapmak için İŞKUR ile işbirliği yaptı. Buna göre bir vatandaş devletten 8 bin 700 TL alacak ama ödemeyi alınca işin detayları bulunuyor. Eğitimli meslek sayesinde vatandaşlar çalışma hayatında kendilerine yer bulmaktadır. Gelen bilgiler arasında ödemenin günlük olduğu ve ödemenin ders günlerinde yapıldığı da yer alıyor. Bu nedenle katılım çok önemli bir kuraldır.

YAŞ SINIRI KALDIRILDI

Vatandaş kurs bittikten sonra evde kalmıyor Devlet her vatandaşa edindiği mesleklere göre çalışma ortamı oluşturuyor ve bu sayede ülke ekonomisi daha canlı hale geliyor. Devlet desteği karşılıksız kalıyor çünkü vatandaş kazanılan meslekler sayesinde ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Mesleki kurslara başvuru yaşını düşüren ülke, 15-55 yaş arası tüm vatandaşlarını kurslara davet ediyor. Emeklilerin kurs başvuruları reddedilecek ve işleme alınmayacaktır.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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