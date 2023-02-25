İşe gitmeden her gün 290 TL cep harçlığı verilecek! Öğrenciler, işsizler ev hanımları dikkat: Hemen başvurun













YAŞ SINIRI KALDIRILDI

Vatandaşlar, ülke ekonomisini desteklemek ve bu çalışma sayesinde yardımların ödenmesi için bir rezerv oluşturmak için kadim bir geleneğe sahip.Devlet, durumu iyileştirmek ve eskisinden daha fazla yardım yapmak için İŞKUR ile işbirliği yaptı. Buna göre bir vatandaş devletten 8 bin 700 TL alacak ama ödemeyi alınca işin detayları bulunuyor. Eğitimli meslek sayesinde vatandaşlar çalışma hayatında kendilerine yer bulmaktadır. Gelen bilgiler arasında ödemenin günlük olduğu ve ödemenin ders günlerinde yapıldığı da yer alıyor. Bu nedenle katılım çok önemli bir kuraldır.Vatandaş kurs bittikten sonra evde kalmıyor Devlet her vatandaşa edindiği mesleklere göre çalışma ortamı oluşturuyor ve bu sayede ülke ekonomisi daha canlı hale geliyor. Devlet desteği karşılıksız kalıyor çünkü vatandaş kazanılan meslekler sayesinde ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Mesleki kurslara başvuru yaşını düşüren ülke, 15-55 yaş arası tüm vatandaşlarını kurslara davet ediyor. Emeklilerin kurs başvuruları reddedilecek ve işleme alınmayacaktır.