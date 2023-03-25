EKONOMİ
25 Mart 2023 - 19:45

İşe gitmeden maaş almak hayaldi gerçek oldu! Devlet kesenin ağzını açtı: O şartı taşıyan kişiler her ay 8100 TL maaşa bağlanacak!

Hükümet, işsiz kalanlara, işsizlik ödeneği sağlıyor. Son güncelleme ile işsizlik ödeneği 8100 TL oldu. Ödeneği alabilmenin koşullarını ise aşağıda yer alıyor.

EKONOMİ
25 Mart 2023 - 19:45
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İşe gitmeden maaş almak hayaldi gerçek oldu! Devlet kesenin ağzını açtı: O şartı taşıyan kişiler her ay 8100 TL maaşa bağlanacak!
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Hükümet, işsiz kalanlara, işsizlik ödeneği sağlıyor. Son güncelleme ile işsizlik ödeneği 8100 TL oldu. Ödeneği alabilmenin koşullarını ise aşağıda yer alıyor.

En Az 600 Gün Sigortalı Olmak

İşsizlik ödeneği alabilmenin öncelikli koşullarından biri son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olmak.

İşyerinden Kusurlu Ayrılmamak



İşyerinden kusurlu olarak ayrılmamak önemli. Aksi takdirde işsizlik ödeneği almaya hak kazanamayabilir.

Hükümet, işsiz kalanlara, işsizlik ödeneği sağlıyor. Son güncelleme ile işsizlik ödeneği 8100 TL oldu. Ödeneği alabilmenin koşullarını ise aşağıda yer alıyor.

İşsizlik Ödeneğinin Süresi

Sigortalılık süresine bağlı olarak işsizlik ödeneğinin süresi değişir. Örneğin, kişi son 3 yıl içinde en az 900 gün sigortalı ise , 6 ay boyunca işsizlik ödeneği alabilir. Son 3 yıl içinde en az 1080 gün sigortalı ise, işsizlik ödeneğini 10 aya kadar alınabilir.

Uygunluk Nasıl Kontrol Edilir

İşsizlik ödeneği olan 8.100 TL'ye hak kazanıp kazanılmadığını kontrol etmek için Türkiye İş Kurumu İŞKUR ile iletişime geçilebilir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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